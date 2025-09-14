Kolme itävaltalaista nunnaa eivät antaneet murtuneen nikaman ja rollaattorin estää pakoa vanhainkodista.

Sisaret Bernadette, 88, Rita, 81, ja Regina, 86, palasivat viime viikolla kotiin luostariinsa Elsbethenin linnaan Salzburgin lähellä.

Sisaret olivat muutama vuosi sitten lähteneet Goldensteinin luostarista terveydellisten ongelmien vuoksi, eivätkä enää päässeet kotiin.

Heidät siirrettiin vuonna 2023 kirkon ylläpitämään hoitokotiin sen sijaan, että heidät olisi palautettu luostariin.

Sisarilta ei kuitenkaan ollut kysytty heidän tahtoaan.

– He pyysivät jatkuvasti apua ja halusivat kotiin. Yritimme käynnistää prosessin lakimiehen avulla – ja nyt se on tehty, sanoo sisaria auttanut koulun entinen oppilas, 65-vuotias Christina Wirtenberger uutistoimisto Reutersille.

Entisen Goldensteinin katolisen koulun oppilaan ja kyläläisten avustuksella he palasivat luostariin jäädäkseen – vaikka rapistuneessa linnassa ei ole sähköä eikä vettä. Se on ollut asumattomana heidän lähtönsä jälkeen.

Joukko sisarten tukijoita haki heidät vanhainkodista ja palautti heidät entisiin asuintiloihinsa, joskin hieman pienempään versioon niistä.

– Sydämeni on täynnä valtavaa iloa ja kiitollisuutta siitä, että saan olla taas täällä. Tuttujen rakennusten keskellä, niin sanotussa luostarissamme ja sen ympäristössä, sanoo sisar Rita.

"Jäämme luostariin kuolemaamme saakka"

Luostarin hissin sisäänkäynti ja keittiö ovat edelleen lukittujen ovien takana, joten sisarten on kuljettava alempaan kerrokseen päästäkseen keittiöön. Yksi auttajista on sähköasentaja ja on asentanut sähköt takaisin joihinkin huoneisiin.

Linnan osia oli aiemmin mukautettu vanhuksille, kuten portaiden hissit ja kaiteet, mutta sisarten mukaan ne poistettiin heidän poissa ollessaan.

Hyväntekeväisyyden ja tukijoiden avun varassa elävät sisaret sanoivat olevansa vain onnellisia saadessaan olla taas kotona.

– Me olemme antaneet lupauksemme, stabilitas loci. Se tarkoittaa, että elämme tässä luostarissa eikä meitä siirretä muualle, sanoo sisar Bernadette.

– Kongregaatioita voidaan siirtää, mennään sinne missä tarvitaan. Meillä se ei ole niin – kun astumme tänne ja annamme ikuiset lupauksemme, jäämme tähän luostariin kuolemaamme saakka.

Paljon elämää jäljellä

Alun perin päätöksen hoitokotiin siirtämisestä oli tehnyt provosti Grasl, joka on ollut vastuussa sisarista lokakuusta 2022 lähtien.

– Luulen, että hän ajatteli sisarten olevan paremmassa turvassa vanhainkodissa. Mutta ensin pitäisi kysyä sisarilta. Ei voi kohdella ihmisiä epäkunnioittavasti, ja ilman heidän suostumustaan vain lähettää heidät vanhainkotiin, sanoo Wirtenberger.

Salzburger-lehden haastattelussa provosti Grasl kertoi olevansa huolissaan sisarten turvallisuudesta ja heidän protestistaan.

Wirtenbergerin mukaan sisarissa on vielä paljon elämää jäljellä.

– Sisar Bernadettella on hieman diabetesta ja hän käyttää rollaattoria, se on totta, mutta hän pärjää hyvin ilmankin ja osaa kokata. Hän kokkaa aina itselleen iltaisin, eikä halua luopua siitä.

– Sisar Reginalla on murtunut nikama, mutta nyt kun hän on taas kotona, hän syö säännöllisesti ja kiitää käytävillä, joskus jopa ilman rollaattoria. Sisar Rita puolestaan on erinomaisessa kunnossa.

Sisaret ovat perustaneet Instagram-tilin jakaakseen päivittäistä elämäänsä ja toivovat, että saavat jäädä asumaan luostariin loppuelämäkseen.