Mies kuoli jäätyään lehmien tallomaksi Alpeilla

AOP Lehmä Itävallassa.
85-vuotias mies oli liikkeellä vaimonsa ja koiransa kanssa, kun yhdeksän lehmää ryntäsi heitä kohti. Kuvan eläin ei liity uutiseen.
Julkaistu 27 minuuttia sitten

MTV UUTISET – STT

Itävallassa Alpeilla vaeltamassa ollut mies on kuollut jäätyään lehmien tallaamaksi, kertoo paikallinen poliisi. 

85-vuotias mies oli liikkeellä vaimonsa ja koiransa kanssa, kun yhdeksän lehmää ryntäsi heitä kohti talloen heidät eilen sunnuntaina.

Sekä nainen että mies loukkaantuivat vakavasti, ja mies kuoli myöhemmin vammoihinsa sairaalassa Salzburgissa.

Viime vuonna Salzburgin alueella kahden koiran kanssa vaeltanut nainen kuoli samankaltaisessa tilanteessa.

Sen jälkeen, kun ihminen kuoli lehmien hyökkäyksessä kymmenen vuotta sitten, Itävallan hallitus julkaisi ohjeet siitä, miten vaeltajan tulisi lehmiä kohdatessaan toimia. 

Niiden mukaan lehmiin on pidettävä etäisyyttä ja koirat pidettävä lyhyellä talutushihnalla.

Lisää aiheesta:

