Nunna Elisabet lähti iltakävelylle ja katosi mystisesti – miksi poliisi ei ole koskaan epäillyt rikosta?

Vain hiusnauha löytyi

– Alkutoimet on tehty todella huolellisesti. On puhutettu luostarin henkilökuntaa ja kaikkia niitä, jotka tietävät Elisabetista. Sieltä ei ole tullut mitään viitteitä rikoksesta tai että hänellä olisi ollut itsetuhoisuutta, Korhonen sanoo.

Poliisin mukaan puhutuksissa ei myöskään tullut esille mitään sellaista seikkaa, joka mahdollisesti olisi voinut vaikuttaa Elisabetin henkiseen hyvinvointiin. Poliisilla on oma näkemyksensä, mitä Elisabetille todennäköisesti on tapahtunut.

– Hän oli varmaan järkyttynyt tästä tulipalosta ja siksi lähtenyt kävelemään. Veikkaan, että sitten hän on joko loukkaantunut tai on tullut jokin sairauskohtaus, minkä takia hän on kenties menehtynyt. On hyvin epätodennäköistä, että Elisabet löytyisi enää hengissä.