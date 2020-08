Nudistilta läppärin ryövänneestä villisiasta tuli some-julkkis Berliinissä – "Elsan" lopettamista vastustava adressi on kerännyt jo yli 5 000 allekirjoitusta

Elsa ei selvästikään arastele ihmisiä, sillä sen on nähty myöhemminkin tekevän tuttavuutta uimarien piknik-korien ja kantamusten kanssa. Nyt paikalliset riistanvartijat ovat ilmoittaneet harkitsevansa villisian lopettamista.

Ilmoitus on herättänyt vastarintaa, ja pieni joukko ihmisiä kerääntyi metsätalousministeriön eteen protestoimaan Elsan puolesta sunnuntaina.

Adressin järjestäjät vetoavat, että vaikka villisiat voivatkin olla vaarallisia, Elsa on osoittanut ”vuosien mittaan” käyttäytyvänsä rauhallisesti ihmisiä kohtaan.

– Kukaan ei ole kiistänyt, että kyseinen villisika on jakanut elintilansa rauhanomaisesti uimareiden kanssa jo vuosia. Se on ansainnut oikeutensa elää, järjestäjät sanovat.

– Nyt on väärä hetki vuodesta, sillä kyseessä on niin nuori yksilö, että niiden ampuminen on kiellettyä tällä hetkellä, Franusch totesi paikalliselle medialle.