Erika Vikman on juuri oikeana vuonna Euroviisuissa ja valmis valloittamaan Euroopan: "Hän tekee aivan sitä, mitä tahtoo"

Erika Vikman on valmis taistelemaan kärkisijoista Baselin Euroviisuissa, jotka huipentuvat finaaliin lauantaina. MTV koki Vikmanin näyttävän shown Berliinissä huhtikuun lopulla ennen viisuhuipentumaa.

Ihan kuka tahansa artisti ei onnistuisi muuttamaan tätä tilaa euroviisubileiksi. Mutta Erika Vikman onnistuu.

Suomen euroviisuedustaja seisoo koroissa ja ruskeassa nahkamekossa Suomen Saksan-suurlähetystön aulassa. Led-valot hänen takanaan välkkyvät, aulan ympärille on ripustettu mustia Ich komme -ilmapalloja.

Silti on selvää, että ollaan virallisessa ulkomaanedustustossa. Vikman vitsailee paraikaa englanniksi:

– Olen nyt oppinut, että se lausutaan oikein ”Ich kome”. Mutta laulussani sanotaan ”Ich komme”, se ei ole sitten ihan oikein. Nojaa.

Noin satapäistä yleisöä naurattaa. Tunnelmaa on nostatettu paikoin riehakkaalla viisuvisalla sekä ilmaisella suomalaisella ruoka- ja juomatarjoilulla.

Paikalla on ennen kaikkea saksalaista lehdistöä sekä berliiniläisiä euroviisu-faniklubien jäseniä. Muutama on myös voittanut pääsylipun some-arvonnassa iltaan.

Berliini oli huhtikuun lopussa viimeinen Erika Vikmanin ulkomaan promootiokiertueen pysäkeistä. Parissa viikossa laulaja on ehti myös muun muassa Madridiin, Amsterdamiin, Lontooseen ja Pariisiin.

Pitkän saksan tunneilta Ich kommeen

Saksassa hän uskoo kappaleensa löytävän oman fanikuntansa.

– Mä oon kyllä Saksa-fani. Siitä tämä Ich komme -title myös tuli, kun tietyssä yhteydessä kävi ilmi, että osaan puhua saksaa.

Vikman on lukenut pitkän saksan kouluaikoina ja matkustellut Saksassa.

– Rakastan Berliiniä, koska täällä ihminen saa olla sellainen, kuin haluaa. Katukuvassa näkee erilaisia ihmisiä. Siitä saa paljon inspiraatiota.

Fanit uskovat kärkisijoihin

Vikman uskoo, että tämänvuotisissa Euroviisuissa voisi olla luvassa sijoitus kuuden parhaan joukkoon. Euroviisujen virallisen vedonlyöntisivuston mukaan Vikmanille näyttäisikin olevan tulossa juuri sija kuusi.

Ruotsin kilpailija, Vöyriltä kotoisin olevan KAJ-yhtye on keikkunut tilaston ykkössijalla jo jonkin aikaa.

Vikmania Suomen suurlähetystölle kuuntelemaan tullut Simon Wennige uskoo, että Vikmanin sijoitus voisi olla kolmen parhaan joukossa.

– Uskon, että Suomella on mahdollisuus sijoittua hyvin – heti voittajan ja kakkossijan jälkeen, Wennige sanoo.

Samaa mieltä on kolmen tunnin päästä Salzgitteristä Vikmanin esiintymistä seuraamaan tullut Lena Beulshausen.

– Ruotsin valinnan myötä (Erikalle) mukaan on tullut todella tiukka kilpailija. Mutta Erika tulee olemaan kolmen parhaan joukossa. Voisin myös kuvitella, että hän voittaa.

Iltaa suurlähetystöllä isännöinyt suurlähettiläspari tietää, mikä Vikmanissa vetoaa.

– Hänen rohkeutensa ja se, että hän vaikuttaa voimakkaalta. Hän tekee aivan sitä, mitä tahtoo, kuvailee suurlähettilään puoliso Erika Sauer.

Suomen Saksan-suurlähettiläspari elävät vahvasti viisutunnelmissa – nimi velvoittaa – ovathan he Kai ja Erika Sauer.

Myös Suomen Saksan-suurlähettiläs Kai Sauer on sitä mieltä, että viisuilta istuu hyvin Berliiniin.

– Täällä on vahva alakulttuurien kirjo, ja ehkä euroviisut edustaa ehkä yhtä alakulttuuria. Meille lähetystössä ilta on tietyllä tavalla kevennys muuten aika raskaaseen agendaan, mitä on tässä on pyöritelty, suurlähettiläs sanoo.

Useampi seksuaalisesti virittäytynyt kappale

Tämänvuotiset euroviisut ovat järjestyksessä 69:nnet, mikä on saanut monet vitsailemaan, että Vikmanin seksuaalisesti virittäytynyt kappale sopii viisuihin hyvin.

Artisti itse on samaa mieltä.

– Oon just oikeana vuonna menossa euroviisuihin, ja mielettömällä biisillä. Kaikella on tarkoituksensa.

– Ja siellä on muutama muukin euroviisukilpailija, jolla on tällainen vähän tuhmempi biisi, eli me sovitaan hyvin sinne tämän vuoden euroviisuluokalle, Vikman myhäilee.

Kuten UMK:ssa, Vikman esiintyy viisufinaalissa ilman taustatanssijoita. Valtaisalla kultaisella mikrofonilla on roolinsa Ich komme -kappaleen loppuosassa.

– Mä oon ylpeä mun esityksestä, mä oon ylpeä mun kappaleesta. Mä oon ylpeä tästä kaikesta, mitä me ollaan tähän asti tehty, Vikman kuvailee MTV:lle ulkomaanpromootiokiertueensa lopuksi.

Hänen mukaansa on hienoa edustaa Suomea kappaleella, jossa on kuitenkin vähän saksan kieltä.

– Mä oon vaan silleen että, ich komme, Basel. Ihan täysin!