Auto syöksynyt joulutorille Saksassa – yksi kuollut, jopa 80 loukkaantunut

Auto on syöksynyt väkijoukkoon Magdeburgin joulutorilla Saksassa.

Asiasta uutisoiva Bild-lehti puhuu jutussaan mahdollisesta terrori-iskusta.

Bildtin silminnäkijöiden mukaan auto ajoi ilmeisesti suoraan väkijoukkoon. Ihmiset juoksivat paniikissa karkuun. Joulumarkkinoiden lähellä on myös suuri ostoskeskus.

Paikallisen MDR-lehden mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut. Myös Der Spiegel ja Bild-lehtien mukaan tapaus on vaatinut kuolonuhrin. Asian on vahvistanut Magdeburgin poliisi.

Spiegelin mukaan loukkaantuneita voi olla 20. Bild puhuu jopa 60–80 loukkaantuneesta.

Magdeburgin poliisi vahvistaa ensitiedotteessaan, että sillä on käynnissä laaja poliisioperaatio kaupungin keskustan joulumarkkinoilla.

Joulumarkkinat on suljettu. Tapahtuman järjestäjä on kehottanut ihmisiä poistumaan keskustasta.

Kuljettaja on pidätetty.

Magdeburg sijaitsee Elbejoen varrella Berliinistä lounaaseen.

Magdeburg on Saksan osavaltion Saksi-Anhaltin pääkaupunki, jossa asuu noin 230 000 ihmistä.

Kahdeksan vuotta sitten tunisialainen turvapaikanhakija Anis Amr kaahasi kuorma-autolla väkijoukkoon joulumarkkinoihin Berliinissä. 12 ihmistä kuoli ja kymmeniä muita loukkaantui.

