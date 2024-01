Kohuttu Epsteinin lista on julkaistu: "Eliittimiesten nimiä"

Yhdysvalloissa on julkistettu satoja sivuja asiakirjoista, jotka liittyvät seksirikoksista syytetyn miljardööri Jeffrey Epsteinin syytteisiin.

Julki tulleiden henkilöiden joukossa ovat muun muassa entiset presidentit Bill Clinton ja Donald Trump , joita ei kuitenkaan epäillä seksuaalirikoksista. Asiakirjoissa nousi myös esiin jo aiemmin mediassa olleita syytöksiä prinssi Andrew´ta vastaan. Asiakirjoja on tarkoitus julkistaa lisää. MTV Uutisten Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo tämän olevan ensimmäinen kerta, kun liittovaltion tuomari julkisti tapauksen oikeusasiakirjoja.

– Niissä on mustaa valkoisella ja virallisesti valtaapitävien eliittimiesten nimiä, joilla on ollut yhteyksiä seksuaalirikosepäiltyyn Jeffrey Epsteiniin hänen elinaikanaan, Karppinen sanoo.

Karppinen kertoo, että merkittävimmät nimet listalla ovat Yhdysvaltain ex-presidentit Bill Clinton ja Donald Trump. Myös prinssi Andrew ja muusikko Michael Jackson on mainittu.

– Esimerkiksi Clintonin tiedottaja on korostanut sitä, että Clinton on katkaissut suhteensa Epsteiniin jo aikoja sitten ja olleensa yhteyksissä häneen vain käyttäessään hänen yksityiskoneitaan.

– Myös Trump on korostanut, ettei ole ollut vuosikymmeniin yhteyksissä Epsteiniin, eikä hän ole tehnyt mitään väärää. Prinssi Andrew´n kohdalla on hankalampi sanoa, kun näissä todistajanlausunnoissa hänen nimensä jatkuvasti esiintyy ja hän on näissä bileissä paikalla ollut.