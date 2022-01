Novak Djokovicin asiakirjoissa hämmentäviä ristiriitoja – manipuloitiinko koronatestin tulosta?

Poikkeuslupa myönnettiin, koska Djokovicilla oli esittää todistus 16. joulukuuta tehdystä koronatestistä, jonka tulokseksi on kirjattu positiivinen. Asiassa sattui mitä ilmeisimmin jonkinlainen sekaannus, sillä positiivisella testituloksella rokotteen on voinut korvata vain Australiassa asuva ja maahan palaava henkilö .

Kun näissä asiakirjoissa olevan qr-koodin kautta aukeavan digitaalisen todistuksen avaa verkkoselaimessa, osoiteriville muodostuu niin sanottu Unix-aika, jota monet käyttöjärjestelmät käyttävät ajan tallennustapana. Unix-aika ilmaisee, kuinka monta sekuntia on kulunut siitä hetkestä, kun vuosi 1969 vaihtui vuoteen 1970.

Positiivisessa, 16. joulukuuta kirjatussa testituloksessa Unix-aikaleima on 164052488, joka tarkoittaa Suomen ajassa 26. joulukuuta 2021 kello 15.21.20.

Negatiivisessa, 22. joulukuuta kirjatussa testituloksessa Unix-aikaleima on 1640187792, joka tarkoittaa Suomen ajassa 22. joulukuuta 2021 kello 17.43.12.

Se, että Unix-aikaleima on positiivisen testituloksen kohdalla kymmenen päivää pielessä, ei välttämättä tarkoita mitään, sillä it-asiantuntijaryhmä Zeroforschungin saaman selvityksen mukaan aikaleima muodostuu vasta silloin, kun qr-koodin sisältävä pdf-muotoinen testitodistus ladataan ensimmäisen kerran.

Digitaalisessa testitodistuksessa on nimittäin kunkin testin yksilöivä id-numero, joka on juokseva luku, joka kasvaa sitä mukaa, mitä myöhemmin testi on tehty.