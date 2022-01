Novak Djokovicia uhkaa kotimaassaan jopa vankeustuomio – "Hänestä voisi tehdä esimerkin"

Viikko sitten Australiaan saapunut Djokovic ilmoitti maahantulokaavakkeessaan, ettei ollut matkustanut kahteen viikkoon ennen Australian-matkaansa. Todellisuudessa hän oli kuitenkin matkustanut tämän ajanjakson puitteissa Serbiasta Espanjaan.

Kaavakkeessa varoitetaan erikseen, että virheellisen tiedon antaminen kyseisessä kohdassa on "vakava rikkomus", joka voi johtaa rangaistukseen. Melbournelaislehti The 'Agen mukaan maksimirangaistus on 12 kuukauden vankeustuomio.

Djokovic itse kertoi maahantulon yhteydessä, että kaavakkeen täytti hänen puolestaan Australian tennisliitto. Sittemmin Djokovic on nimennyt kaavakkeen täyttäjäksi oman agenttinsa.

Serbiassa Djokovic on nyt joutunut huomion keskipisteeksi, sillä hän on rikkonut rikoslakiin kirjattua pykälää, jonka mukaan positiivisen koronatartunnan jälkeen on oltava 14 vuorokautta eristyksessä. Asiasta kertoo serbialaisia lakimiehiä haastatellut BBC.

Kyseisen pykälän rikkomisesta seurauksena on sakko tai maksimissaan kolmen vuoden vankeusrangaistus. Myös yhdyskuntapalvelusta on mahdollista neuvotella.

BBC kertoo, että keväällä 2020 Serbiassa tuomittiin eräs mies kolmen ja puolen vuoden vankeuteen kyseisen pykälän rikkomisesta. Kaksi muuta ihmistä selvisivät hieman myöhemmin kahdella ja puolella vuodella.

– Epidemian alkuvaiheessa tuomiot olivat aika kovia, mutta mitä pidemmälle on tultu, sitä pienemmiksi ne ovat käyneet. Tällä hetkellä tuomiot ovat joko ehdollisia tai 100 000–150 000 dinaarin (noin 850–1 275 euron) sakkoja, BBC:n haastattelema lakimies Dragisa Calic kertoo.

– Kyse on siitä, päätyisikö tuomari Djokovicin tapauksessa kovempaan rangaistukseen, sillä Djokovic on julkisuuden henkilö, ja hänestä voisi tehdä esimerkin. Rangaistuksen tarkoitus on varoittaa muita syyllistymästä samaan rikkeeseen.

Serbian pääministeri Ana Brnabic sanoi BBC:lle, että jos Djokovic on ollut positiivisen testituloksen jälkeen julkisuudessa, kyseessä on selkeä lain rikkominen.

– Jos tietää saaneensa positiivisen testituloksen, pitäisi eristäytyä. En tiedä, milloin hän (Djokovic) sai tuloksen. On hänen vastuullaan selittää.

Tartunta koripallopelistä?

Djokovic oli mennyt 16. joulukuuta oireettomana koronatestiin sen jälkeen, kun oli ollut kaksi päivää aikaisemmin seuraamassa koripallon Euroliigan ottelua Punaisen tähden ja Barcelonan välillä.

Ottelun päätteeksi Djokovic poseerasi ottelun parhaaksi pelaajaksi valitun Barcelonan Nigel Hayesin kanssa yhteiskuvassa. Barcelona tiedotti 16. joulukuuta, että Hayesilla oli todettu koronatartunta.

Tiedon omasta positiivisesta testituloksestaan Djokovic kertoo saaneensa joulukuun 17. päivän iltana, vuorokausi sen jälkeen, kun testitulos oli hänen esittämiensä asiakirjojen mukaan varmistunut.

Tässä välissä Djokovic oli ehtinyt osallistua Serbiassa kahteen eri tilaisuuteen, joissa molemmissa hän poseerasi ihmisten vierellä ilman kasvomaskia.

18. joulukuuta, ollessaan jo tietoinen positiivisesta testituloksestaan, Djokovic osallistui ranskalaisen L'Equipe-lehden haastatteluun ja kuvauksiin.

Seuraava havainto Djokovicista on joulupäivältä, kun hänet nähtiin pelaamassa tennistä kadulla Belgradissa.