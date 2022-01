Tässä ovat pidätetyn Novak Djokovicin vaihtoehdot: pääkentälle parrasvaloihin tai karkotettuna kotiin – myllätäänkö turnauskaavio uuteen uskoon?

Djokovicin asianajajat taas kokevat australialaislehti Sydney Morning Heraldin mukaan, että Djokovicin jäämiselle on laajaa tukea ja että karkottaminen olisi yleisen edun vastaista.

Maanmies vastassa avauskierroksella

Kauden ensimmäisen grand slam -turnauksen järjestävä Tennis Australia on pysytellyt viime päivät hiljaa. Järjestöä on kritisoitu väärän tiedon jakamisesta pelaajille koronarokotuksiin ja maahantuloon liittyvissä säännöissä.

Toistaiseksi Djokovic, 34, on turnauksen kaksinpelin ykkössijoitettu, joka tavoittelee ennätyksellistä 21. grand slam -titteliään. Hänen on määrä aloittaa ottelunsa maanantaina turnauksen pääkentällä. Djokovicin avausvastus on maailmanlistalla 78. sijalla oleva toinen serbialaispelaaja, Miomir Kecmanovic.