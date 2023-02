Suomen MM-joukkueen konkari ei ole hiihtänyt vielä metriäkään – Jari Isometsä tuimana: "Mitä hän sitten hiihtää?"

– Joukkueet eivät olleet yllätykselliset. Naisten joukkue oli selvä. Miesten puolella oli selkeää, että Perttu Hyvärinen hiihtää ja Niko Anttola valittiin tähän jo ennen kisoja. Näiden lisäksi tämä on Remi Lindholmin päämatka. Arsi Ruuskanen olisi hiihtänyt, ja Markus Vuorela hälytettiin hänen tilalleen, Isometsä selvittää valintoja.

– Iivo taisi jossakin mainita, että mitaleista hiihdetään, ja ne on ne tärkeät. Arvometallia on sen verran kaapissa, että sijoitukset 6–8 joukkoon eivät kiinnosta, kun se on kuitenkin palautumisesta pois 50 kilometrin kisaa ajatellen, Isometsä toteaa.