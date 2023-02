Jari Isometsä äimistyi – Suomen olympiamenijä ulos MM-koneesta: "Hetkinen? Voittaa kymmenen kertaa kymmenestä nämä hiihtäjät"

Kun Isometsä kuuli valintojen paljastuttua verekseltään, että naisista Suomen hiihtomaajoukkueessa MM-Planicassa ovat Jasmi Joensuu, Anne Kyllönen, Jasmin Kähärä, Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Eveliina Piippo ja Krista Pärmäkoski, ensireaktio oli häkeltynyt.

– Hetkinen? Eikö Lylynperää ole? Isometsä kysyi.

– Oho.

Isometsä oli pitänyt etukäteen selvänä, että perinteisen sprintin hiihtäisivät naisissa Matintalo, Joensuu ja Lylynperä, ja neljäs sprinttipaikka menisi joko Kähärälle tai Kyllöselle.

Hän myöntää, ettei useiden aikuisten arvokisojen kävijällä, viime vuonna Pekingin olympialaisissakin kilpailleella Lylynperällä ole kovin hyviä kansainvälisiä näyttöjä tältä kaudelta. Lylynperän kauden paras perinteisen sprintin maailmancup-tulos on 18. sija marraskuulta Rukalta, jolloin hän kaatui puolivälierässä.

– Uskallan kuitenkin väittää, että tämänhetkisessä kunnossa Lylynperä vastaan Kyllönen ja Lylynperä vastaan Kähärä Lylynperä voittaa kymmenen kertaa kymmenestä nämä hiihtäjät, hiihtäjien taustoista perillä oleva Isometsä viittasi sprinttiin.

– Lylynperä on minun mielestäni parempi sprinttihiihtäjä kuin nämä kaksi edellä mainittua.

Lylynperä on yltänyt MM-tasolla perinteisen sprintissä vuonna 2021 Oberstdorfissa kahdeksanneksi.

"Miksi näin"

Kyllönen ja Lylynperä hiihtivät viimeksi samassa perinteisen sprintissä tammikuun lopulla Ranskan Les Rousses’ssa ja tuolloin Kyllönen veti pidemmän korren. Hän eteni välieriin ja oli 11:s, kun taas puolivälierävaiheessa karsiutunut Lylynperä sijoittui samassa maailmancup-kisassa 20:nneksi.

Kähärä on yltänyt maailmancupin sprinttikilpailussa tällä kaudella parhaimmillaan 13:nneksi Rukalla. Tammikuun lopussa hän voitti Kanadan Whistlerissä alle 23-vuotiaiden maailmanmestaruuden, ja tuolloinkin sprintti oli perinteisellä tyylillä.

Isometsä sanoo ymmärtävänsä valmennusjohdon pointin Kähärän osalta.

– Jasmin Kähärällä on kaksikolmosten maailmanmestaruus lähituntumassa, mutta pitää aina miettiä, millainen kisa se kaksikolmosten kisa on. Siellähän ei ole läheskään parhaat aina paikalla, ja se on hyvin vaikea näyttökisa suhteessa normaaliin maailmancupiin, jossa maailman parhaat ovat paikalla.

– Muuten naisten joukkue on ihan ok, mutta minun mielestäni Lylynperän olisi pitänyt olla siellä. En sano, että Kähärän ja Kyllösen ei pidä olla, mutta kyllä sprinttiä ajatellen parempi hiihtäjä jätettiin pois. Ei se mitalitaulukkoa tule muuttamaan, mutta ymmärrän, että yksittäistä urheilijaa varmasti mietityttää, miksi näin.

Iso joukko miehiä

Siinä missä naishiihtäjiä Suomen maastohiihtonippuun Planicaan valittiin seitsemän, miehiä on peräti kymmenen: Ville Ahonen, Niko Anttola, Ristomatti Hakola, Perttu Hyvärinen, Remi Lindholm, Niilo Moilanen, Joni Mäki, Iivo Niskanen, Arsi Ruuskanen ja Lauri Vuorinen.

– Kun hiihtäjiä on kymmenen, kaikki eivät tule kilpailemaan, jos jokainen pysyy terveenä. Valtavalla hiihtäjäjoukolla on varmasti haluttu varmistaa, että viimeiselle matkalle, viidellekympillekin, löytyy hiihtäjät. Mutta aika iso joukko miehiä on, kun ottaa verrokiksi, että Lylynperä on jätetty pois – hiihtäjä, jolle olisi ollut matka.

Isometsä pohtii esimerkiksi, että Ville Ahonen on valittu MM-kisoihin varahiihtäjäksi varahiihtäjäksi perinteisen sprinttiin ja 50 kilometrille.

– Hän on ihan hyvä viidenkympin hiihtäjä ja oli viime vuonna Holmenkollenilla matkalla maailmancupin pisteillä (22. sijalla).

Anttolalle "selkeä työtehtävä"

Isometsä puntaroi etukäteen, olisiko joukkueeseen hyvä valita 19-vuotias huippulupaus Niko Anttola, joka sivakoi vastikään vapaan 10 kilometrillä alle 20-vuotiaiden maailmanmestariksi.

– Hän on niin pirun nuori, vielä nuortensarjalainen. Onko sitten hyvästä vai pahasta, että lähtee tuollaisiin isoihin kisoihin ja sitten näkee, että häviääkin siellä aika paljon, Isometsä pähkäili viikonloppuna.

Isometsä kallistui kuitenkin sille kannalle, että on oikea ratkaisu ottaa Anttola kisoihin, ja näin valmennusjohto päätyi tekemäänkin.

– Hänelle on selkeä matka: vapaan 15 kilometriä, hän on osoittanut sen tällä kaudella. Hänelle on selkeä työtehtävä kilpailuissa, ja silloin on mielekästä valita urheilija kisoihin.

Rukalla Anttola sijoittui 20 kilometrin takaa-ajossa vapaalla maailmancupin kilpailussa 25:nneksi, ja Tampereella hän paineli tammikuussa 15 kilometrin vapaalla SM-kolmoseksi.