Suomi sijoittui sunnuntaina Toblachissa muun muassa Saksan hylkäämisen ansiosta naisten viestissä neljänneksi, mutta eroa kärkeen kertyi pitkälle yli kolme minuuttia. Joukkueesta puuttuivat Kerttu Niskanen, Jasmi Joensuu ja Eveliina Piippo, mutta varsinkin avausosuudella epäonnistuneen Johanna Matintalon alavire herätti huolen MM-viestijoukkueen tilasta.

Matintalo kertoi kilpailun jälkeen oudoista tuntemuksistaan ja pohdiskeli mahdollisesti olevansa sairastumassa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Jos näin käy, se on joukkueelle valtava menetys. Hän on selkeä ykköstykki sprintissä ja hän on selkeä viestin aloittaja. Jos ei ole huippukuntoista Johanna Matintaloa aloittamassa, se tekee aika ison loven tuohon joukkueeseen, Isometsä sanoo.

Kunnossa ollessaan Matintalo on Suomen MM-viestijoukkueen selkeä aloittaja. Isometsä kiinnittää myös kakkososuuden Niskasen ja ankkuriosuuden Krista Pärmäkosken varmoiksi viestinviejiksi.

– Kyllä se toiveviestijoukkue on, että Matintalo aloittaisi, Kerttu hiihtäisi toisen osuuden, Piippo olisi kolmannella ja Krista ankkurina. Se olisi se toive, Isometsä linjaa.

Kolmannen osuuden paikasta kisaavat juuri Piippo ja Joensuu. Vaihtoehtoina on kauden aikana paremmin menestynyt, mutta MM-tasolla kokematon Piippo ja MM-viestikokemusta jo hankkinut Joensuu.

Isometsä uskoo valinnan aiheuttavan pientä mietintää.

– Kyse on hiihtäjästä (Piippo), joka ei ole tuollaisessa paikassa ollut aiemmin. Sitten on vastapalloon heittää Joensuu, joka on hiihtänyt MM-viestiä ja on MM-mitalisti. Ketään muuta en tällä hetkellä näe siihen.

Koko kuvio muuttuisi, jos Suomen valmennusjohto päätyisi laittamaan Niskasen ja Pärmäkosken vapaan osuuksille, kuten Pekingin olympialaisissa. Tuolloin perinteisen osuudet hiihtivät Anne Kyllönen ja Matintalo.

– Silloin Piippo ei ole mukana siinä pähkäilyssä.

Miehiä vaivaa ankkuripula

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Miesten viestissä Suomi oli sunnuntaina mukana kärkikamppailussa ankkuriosuudelle saakka. Joni Mäki ankkurina putosi kuitenkin kärjen kyydistä joitain kilometrejä ennen maalia. Suomi oli lopulta viides 33 sekuntia viestin voittajalle Italialle hävinneenä.

Isometsän mukaan sunnuntain kilpailu kuvasti Suomen miesten viestihiihdon tämän hetkistä tilaa.

– Krooninen ankkuripula vähän on tällä hetkellä, hän sanoo.

– Viesteissä ei ole niin helppoa tehdä ratkaisuita matkalla. Siksi pitäisi ankkuriosuudella olla kaveri, joka pystyy kääntämään ne tiukat taistelut voitoksi.

Mäki on hoidellut viime aikoina Suomen ankkurin tehtäviä. Hän hiihti ankkurina sekä Oberstdorfin MM-kisoissa että Pekingin olympialaisissa. Molemmissa viesteissä Suomi jäi kuudenneksi. Oberstdorfissa mitalisaumat kaikkosivat ankkuriosuudella.

Juuri kirivahvuus puoltaa Mäen paikkaa.

– Se on ankkurille erinomaisen tärkeää. Se on melkein elinehto, että loppukiri pitää löytyä. Se rajaa jo väkeä pois ankkuriosuudelta. Viimeisillä ankkuriosuuksilla Joni vain ei ole pysynyt mukana. Hyvästä loppukiristä ei ole hyötyä, jos et ole paikalla, kun loppukiri otetaan.

Isometsä uskoo Suomen valmennusjohdon pohtivan kuumeisesti, kenet ankkuriosuudelle asettaisi. Remi Lindholm ja Arsi Ruuskanen ovat hiihtäneet hyviä tuloksia vapaalla hiihtotavalla. Kumpikaan ei kuitenkaan ole varsinaisesti tunnettu räjähtävästä loppukiristään.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Tätä he varmaan pohtivat, onko ankkurinpaikalla Mäki, Lindholm vai Ruuskanen, Isometsä sanoo.

– Näkisin että Ristomatti Hakola aloittaa viestin, Iivo Niskanen hiihtää toisen ja Perttu Hyvärinen kolmannen osuuden.

Isometsä ei itse tällä hetkellä luottaisi Mäkeen MM-viestin ankkurina.

– Ehkä en. En sano jyrkkä ei, mutta tämän hetkisen tilanteen mukaan, ja jos otetaan vähän historiaa taustalta, aikaisemmissa arvokisoissa se ankkuriosuus ei ole sujunut. Pitää miettiä jotain muutakin ratkaisua. Mutta kun meillä ei hirveästi pelimerkkejä ole. Se on vaikea tilanne.

Isometsä nostaa kuitenkin sekä miesten että naisten viestin Suomen potentiaalisiksi mitalilajiksi. Etenkin miehissä mitali on lähellä, kunhan ankkuriosuus saadaan toimimaan.