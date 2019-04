Ruotsissa on pulaa palomiehistä



Turvallisuusviraston mukaan Ruotsi on viime vuotta paremmin valmistautunut suurpalojen varalta. Sammutushelikopterit saadaan viraston mukaan nyt ilmaan 90 minuutissa ja niitä on määrä sijoittaa alueille, joiden paloriski on suurin.