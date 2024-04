Oulun Talvikankaan murhaepäilystä uutta tietoa: "Tehty erityisen raa'alla ja julmalla tavalla"

Syyttäjä on nostanut syytteen murhasta vuonna 1988 syntynyttä miestä vastaan.

Käräjäoikeus vapautti murhasta epäillyn Oulussa – poliisi kanteli päätöksestä ja mies on taas telkien takana

– Teko on syyttäjän käsityksen mukaan tehty erityisen raa’alla ja julmalla tavalla, ja se on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Henkirikos on kohdistunut läheiseen henkilöön, syyttäjä kertoo tiedotteessaan.