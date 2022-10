Norjassa innostuttiin sähköautoista, jotka myydään ilman akkua – latauksen hitaus ei ole ongelma, jos latausta ei edes tarvita

Nio on kehittänyt akunvaihtoaseman, jossa robotti vaihtaa tyhjän akun täyteen vain parissa minuutissa. Palvelu on ollut maailman väkirikkaimmassa maassa tarjolla vuodesta 2018 lähtien, ja yhtiö on vaihtanut runsaalla tuhannella kiinalaisasemallaan yhteensä jo yli 10 miljoonaa akkua.