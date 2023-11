Alexander Stubbin asuvalinta sai Hiihtoliiton jyrähtämään – Ristomatti Hakola pahoittelee

Hiihtoliitto painottaa, että se on poliittisesti sitoutumaton urheilujärjestö, joka ei millään tavalla osallistu vaaleissa ehdolla olevien ehdokkaiden kampanjointiin.

Presidenttiehdokas Alexander Stubb vieraili viikonloppuna Rukan maailmancupissa esiintyen maastohiihtomaajoukkueen varusteissa. Hiihtoliitto korostaa, että maajoukkueen varusteet kuuluvat vain urheilijoiden, valmennuksen ja organisaation jäsenten käyttöön. Asiaa on käsitelty ja käsitellään Hiihtoliitossa sisäisesti yhdessä urheilijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta ”vastaavilta väärinkäsityksiltä” vältytään jatkossa.

– Olemme luonnollisesti iloisia, että Rukan maailmancupissa paikalla oli useita presidenttiehdokkaita. Hiihtoliitto ei kuitenkaan ole ollut henkilöiden paikalle kutsuja. Eräs ehdokkaista on tiedustellut maajoukkueurheilija Ristomatti Hakolalta mahdollisuutta varusteiden lainaamiseksi hiihtolenkille. Hakola on tämän järjestänyt ymmärtämättä asun luovuttamiseen liittyvää ongelmaa poliittisesti sitoutumattomalle järjestölle ja sen kumppaneille. Kyseessä on inhimillinen erehdys. Asia käsitellään sisäisesti Hakolan ja yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta vastaavilta virheiltä jatkossa vältytään, toteaa Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Ismo Hämäläinen.