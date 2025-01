Norjan supertähdeltä häkellyttävä temppu – Jari Isometsältä varoituksen sana muille: "Ihan tapissa"

Norjan Kristine Stavås Skistad palasi reilun kuukauden tauon jälkeen maailmancupiin Ranskan Les Rousses'ssa kuin ei olisi poissa ollutkaan. Skistad hiihti voittoon perinteisen sprintin kilpailussa vakuuttavaan tapaan.

Skistad oli sprintin karsintojen kahdeksas, mutta esiintyi erävaiheessa dominoivasti. Skistad eteni finaalivaiheeseen kuin leikitellen ja vei lopulta voiton vakuuttavasti ennen Ruotsin Maja Dahlqvistia ja Jonna Sundlingia.

Kilpailu oli Skistadille kauden toinen maailmancupissa. Norjalaistähti joutui marraskuussa vatsaoperaatioon, eikä kilpaillut Rukalla maailmancupin avauksessa. Hän aloitti kautensa joulukuun alussa Lillehammerissa, jossa karsiutui sprintin puolivälierävaiheessa ja tuli lopulta hylätyksi.

Lillehammerin jälkeen Skistad vetäytyi harjoittelemaan ja palasi kilpaladulle keskiviikkona Norjan mestaruuskilpailuissa. Tuloksena oli mestaruus.

Lauantaina Skistad palasi maailmancupiin häkellyttävällä tavalla. Viime kaudella viisi sprinttikisaa voittanut ja sprintticupissa toiseksi Linn Svahnin jälkeen sijoittunut norjalainen ei antanut muille mahdollisuuksia.

– Olihan se melkoinen paluu. Hän kuitenkin hiihti vielä keskiviikkona Norjan mestaruuskisoissa, että ei valmistautuminenkaan ollut ihan optimi, MTV Urheilun asiantuntjia Jari Isometsä sanoo.

– Oli selittelemättä paras, ja kun on tuollainen pitkältä sairastauolta tullut urheilija, on ihan varmaa, että hän hiihtää kuukauden päästä kovempaa kuin nyt. Silti riitti tänään voittoon.

Skistad esiintyi erähiihdoissaan itsevarmana. Puolivälierässä ja välierässä norjalainen lähti rivakasti liikkeelle ja tuli kärjessä tai sen tuntumassa loppusuoralle. Maaliin Skistad hiihti vastustajiaan tarkkaillen säästäen energiaa loppukilpailuun.

Loppukilpailussa Skistad otti kärkipaikan puolimatkan jälkeen, eikä päästänyt enää ketään edelleen.

Norjalaisen itseluottamus näyttää olevan rautaa vaikeuksista huolimatta. Keskiviikon Norjan mestaruuskisoissa meno ei Isometsän mukaan ollut lainkaan näin vakuuttavaa. Itseluottamus näyttää kohoavan kilpailuiden mukana.

– Tietysti, kun on ollut niin hyvä, miten se itseluottamus mihinkään katoaisi. Se löytyy sieltä ja nythän se on taas ihan tapissa, kun on maailmancupiin palannut ja voittanut.

Skistad nousi Isometsän papereissa kertaheitolla Trondheimin MM-hiihtojen sprinttikisan suosikiksi.

– Kun ajatellaan Trondheimin rataa, millainen se on, vaikea kuvitella, että hän häviäisi sen. Tosin mennään vapaalla tyylillä ja Jonna Sundling on aika kova, että se on vähän niin kuin kahden kauppa ja kolmannen korvapuusti sitten se kisa näin ennakkoon ajatellen.