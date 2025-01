Jasmi Joensuun tekemisessä merkittävä muutos – Jari Isometsältä suora arvio: "Täysin realismia"

Jasmi Joensuu jatkoi vahvaa kauttaan maailmancupissa, kun hän sijoittui viidenneksi Les Rousses'n perinteisen sprintissä.

Joensuu on vakiinnuttanut tällä kaudella paikkansa maailmancupin sprinttikisojen kärkikahinoissa. Les Rousses'n sprintin finaalipaikka oli Joensuulle kauden neljäs, kun sprinttikisoja on takana kuusi.

Joensuu on ollut kilpailuissa kerran toinen ja nyt kolmesti viides. Lisäksi hän on ollut kerran seitsemäs ja kerran 13:s. Joensuu johtaa sprintin maailmancupia.

Les Rousses'ssa Joensuu ei ollut finaalipaikasta huolimatta aivan terävimmillään.

– Ei se helpon näköistä hiihtämistä ollut, MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä sanoo.

– Tietysti, mikä on tärkeintä, että se perustaso alkaa olla finaalissa ja vähintään välierissä. Kun perustaso on tuossa, silloin palkintopallisijoituksiakin voi tulla. Se tahtoo olla, että jos se on enemmän tai vähemmän tuuripeliä, palkintopallisijakin on tuuripeliä. Nyt se alkaa olla jokaisessa sprintissä täysin realismia.

"Pieni hyytyminen"

Joensuu jäi karsinnassa sijalle 17, mutta hiihti puolivälierästä helposti suoraan jatkoon. Välierässään Joensuu lykki kolmanneksi ajalla, joka riitti aikavertailussa jatkopaikkaan.

Loppukilpailussa Joensuu tuli mainioissa asemissa loppusuoralle, mutta hyytyi pahoin. Kisan voittaja Norjan Kristine Stavås Skistad ja Ruotsin Maja Dahlqvist sekä Jonna Sundling menivät menojaan, ja edelle kiilasi myös Saksan Laura Gimmler.

– Ihan tosi tyytyväinen siihen, että pystyin hiihtämän finaalissa, mutta totta kai jäi harmittamaan, että lopussa tuli pieni hyytyminen, Joensuu sanoi kisan jälkeen Hiihtoliitolle.

Isometsä näkee, että juuri loppu on selkeä kehityskohde Joensuun hiihtämisessä.

– Vielä se ihan loppu puuttuu, kun maailman parhaat astuvat viivalle. Niin kuin tänäänkin nähtiin, tuli loistavista asemista loppusuoralle ja sitten tippui kuitenkin todella paljon. Näki kyllä, että kangistui ihan huolella.

Joensuun katkeaminen loppusuoralla oli silmiinpistävän raju. Les Rousses'ssa hiihdettiin verrattaen korkealla, noin tuhannessa metrissä, millä saattoi olla vaikutuksensa, Isometsä toteaa.

– Monesti tahtoo olla, että kun päivä ei ole ihan kohdallaan, sitä maitohappokuormaa tahtoo kertyä helpommin kuin silloin, kun on hyvä ja kevyt olo, Isometsä sanoo.

– Erä erältä, kun palautusaika lyhenee, alkaa tuntua. Se ehkä näkyi nyt sitten tuossa loppusuorassa ekstrapaljon.

Taktinen silmä kehittynyt

Joka tapauksessa sprintticupin johtajan punainen liivi pysyy edelleen Joensuun hallussa, mikä on osoitus mainiosta tasonnostosta tälle kaudelle. Isometsä näkee Joensuun nousun taustalla myös kehittyneen taktisen osaamisen.

– Jos muistellaan vuosi–kaksi takaperin, Joensuu tyyliin kaatui kaikissa sprinteissä, missä hiihti. Nyt, kun kunto on parantunut, niin se antaa mahdollisuuden, että ei tarvitse höntyillä, vaan voi rauhassa hakea paikkoja. Plus se, että kun kunto paranee, niin päääsee niille paikoille, minne haluaa, Isometsä toteaa.

– Tietysti se vaatii aina sitä kokemusta. Ei pidäkään olettaa, että jos harvoin päässee tuollaisia kovia vastaan hiihtämään, että tekisi aina taktisesti oikein. On selvää, että taktisia mokia vielä jossain vaiheessa tulee, mutta niitä tulee kaikille muille paitsi Kläbolle.