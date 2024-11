Norjan prinsessa Mette-Marit joutui rajuun mankeliin ennen liittymistään kuninkaalliseen perheeseen – nuoruuden villit teot nousivat tapetille

Norjan kruununprinssi Haakonin , 51, puoliso prinsessa Mette-Marit , 51, on huolestuttanut viime aikoina norjalaisia terveydentilallaan. Vuoden 2023 syksyllä ilmoitettiin prinsessan saaneen diagnoosin keuhkofibroosista, joka on vakava, parantumaton keuhkosairaus. Parantavaa lääkettä ei ole, mutta taudin etenemistä voidaan hidastaa ja oireita helpottaa.

– Myllättiin kyllä kaikki, mitä hän oli nuoruudessaan tehnyt ja kyllähän sieltä löytyi kaikenlaista. Hän sitten kiltisti meni kihlautumisen jälkeen tv-kameroiden eteen ja vähän niinkuin teki sellaisen synnintunnustuksen, että kyllä, hän on kokeillut huumeita ja hänellä on avioton lapsi aikaisemmasta suhteesta. Mutta hän on oppinut virheistään ja on tosissaan tässä suhteessa, Jaatinen kertoo.