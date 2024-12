Kruunun takaa -asiantuntijat käyvät läpi sitä, kuinka huolestuttava Norjan kruununprinsessa Mette-Maritin terveydentila on pitkällä juoksulla.

Norjan prinsessa Mette-Marit, 51, sai vuonna 2018 diagnoosin kroonisesta keuhkofibroosista, joka on vaikuttanut ajoittain hänen kykyynsä suorittaa kuninkaallisia työtehtäviään. Keuhkofibroosi on sairaus, jota ei nykylääkkeillä pystytä parantamaan, vaan taudin etenemistä voidaan hidastaa.

Mette-Maritin sairastamassa keuhkofibroosissa sidekudos aiheuttaa keuhkorakkuloiden seinämien paksuuntumisen ja sairauden yleisin oire on hengenahdistus. Prinsessa on kruununprinssi Haakonin puoliso ja näin ollen hänestä on määrä tulla kuningatar puolisonsa rinnalle, kun Haakonista tulee kuningas.

Kruunun takaa -ohjelmassa kuninkaallisasiantuntija ja -kirjailija Satu Jaatinen sekä MTV Uutisten toimittaja Aino Haili käyvät läpi sitä, kuinka huolissaan Mette-Maritin terveydentilasta tulisi olla. Alkukesästä lähtien Mette-Marit on edustanut melko aktiivisesti ja hänen vointinsa on vaikuttanut melko hyvältä. Hän on kuitenkin lähivuosien aikana joutunut lyhyelläkin varoitusajalla perumaan edustustilaisuuksiaan. Jaatisen mukaan kyseisen sairauden suhteen päivän kunto voi vaihdella paljonkin.

– Aika todennäköistä on, että hän ei esimerkiksi loppuelämänsä aikana hirveästi tule lähtemään Norjasta yhtään mihinkään. Ulkomaiden valtionvierailut on poissuljettu, se on vähän turhan iso riski hänelle, Jaatinen arvioi.

– Se on todella iso takaisku hänen tulevaa rooliaan ajatellen, että hänestä pitäisi kuningatar tulla, Haili toteaa.

Lue myös: Brittikuninkaallisten kruunajaisistuimella on yllättävän ankea historia

Tilanne on eittämättä vaikea sekä Norjan hoville, että erityisesti prinssi Haakonille. Haakon ja Mette-Marit menivät naimisiin 2000-luvun alussa skandaalin saattelemana, sillä Mette-Marit oli parin tavatessa yksinhuoltajaäiti, jonka "villiä nuoruutta" riepoteltiin kohuotsikoissa pitkä tovi.

– Hän, joka on silloin vuosia sitten taistellut tämän rakkautensa eteen, ja millainen satu se onkaan ollut tähän asti, kun on tullut tämä käänne, niin tämähän on hänellekin todella raskas paikka, Haili pohtii.

– Heillä on ollut vasta kolme omaa hallitsijaa, ja näistäkin kaksi on ollut leskimiehiä. Heillä on vähän sellainen tumma pilvi siellä taustalla, valitettavasti on historiaa kuningattarien hautajaisista. Siinäkin mielessä tämä on ikävää jatkumoa, Jaatinen kertoo.