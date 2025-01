Asiantuntija arvioi – erityisesti yksi seikka tekee Marius Borg Høibyn raiskausepäilyistä entistä järkyttävämpiä

Marius Borg Høibyn rikosepäilyt Norjassa järkyttivät syksyllä 2024 ympäri Euroopppaa. Kruunun takaa -jaksossa käydään läpi, mitä tuleman voi pitää Norjassa historiallisen järkyttävien tapahtumien seurauksena.

Kruunun takaa -ohjelman jaksossa käydään läpi eurooppalaisisten hovien hahmoja, jotka aiheuttavat tavalla tai toisella kiusaannuttavia tilanteita kuninkaallisille. Asiaa puivat kuninkaallisiin erikoistunut kirjailija Satu Jaatinen sekä MTV Uutisten toimittaja Aino Haili.

Syksyllä 2024 monissa Euroopan maissa seurattiin hyvin ikävissä tunnelmissa tapahtumia Norjan hovista. Alkusyksystä tuli ilmi, että prinsessa Mette-Maritin esikoinen Marius Borg Høibyn, 27, epäiltiin kohdistaneen väkivaltaa kumppaniaan kohtaan. Høiby myönsi väkivallan ja kertoi olleensa tapahtuma-aikaan sekä alkoholin että huumeiden vaikutuksen alaisena. Tapahtuneesta pahoillaan ollut Høiby vakuutti lausunnossaan hakevansa apua ongelmiinsa.

Kuitenkin vain muutamaa kuukautta myöhemmin tuli ilmi, että Høibya epäillään kahdesta raiskauksesta, joissa ei olisi tapahtunut yhdyntää. Toinen epäilty tapahtuma sijoittuu syksylle, eli sen jälkeiseen aikaan, kun Høibyn kumppaniinsa kohdistamat pahoinpitelyepäilyt tulivat ilmi. Høibya epäillään pahoinpitelyn ja raiskausten lisäksi muistakin rikoksista.

Høiby on kruununprinssi Haakonin vaimon Mette-Maritin esikoinen tämän edellisestä suhteesta, joten Høibylla ei ole kuninkaallista titteliä tai arvonimeä. Hän kuitenkin asuu kuninkaallisten omistamassa kiinteistössä, ja toisen väitetyn raiskauksen epäillään tapahtuneen Høibyn kotona Skaugumissa, joka on prinssi Haakonin ja prinsessa Mette-Maritin virallinen asuinpaikka. Høiby asuu kartanon mailla Haakonin omistamassa talossa.

Satu Jaatinen pitää erityisen järkyttävänä sitä seikkaa, että Høiby on pystynyt käyttämään hyväkseen kuninkaallisen perheen tavallista suojatumpaa, yksityistä henkilökohtaista ympäristöä ja toteuttanut epäillysti näiden suljettujen ovien takana kammottavia tekoja.

– Hän on pitänyt omia juhlia siellä kuninkaallisen perheen alueella. Vaikka hän ei ole millään tavalla kuninkaallisen perheen edustava jäsen, niin hän on käyttänyt tavallaan hyväkseen kaikkia näitä turvajärjestelyjä ja sitä, että hänellä on asunto täällä kruununprinssiperheen lähettyvillä. Hänellä ei ole asemaa, mutta on käyttänyt hyväkseen asioita, joita on voinut käyttää hyväkseen. Se on nyt tietenkin tuonut aika paljon murhetta äidille ja isäpuolelle.

Høibyn äiti prinsessa Mette-Marit on kuninkaallisena toiminut muun muassa sellaisten järjestöjen suojelijana, jotka tekevät työtä ehkäistäkseen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tilanne esikoisen kanssa on eittämättä ollut prinsessalle kamala.

Kuninkaallinen perhe on ottanut Høibyn tilanteen hyvin vakavasti ja ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä poliisin kanssa. Haakon on julkisestikin kommentoinut poikapuoleensa kohdistuvien syytösten olevan hyvin vakavia.

– He eivät yritä tätä mitenkään piilotella tai hyssytellä, Jaatinen kertaa.

Høiby on ohjattu vieroitushoitoon, mutta mediatietojen mukaan hoidon tilanne on hyvin epäselvä. Oikeudenkäynti on edessä, ja Jaatinen pitää sitä varmana, että Høiby tulee samaan ainakin jonkinlaisen tuomion.

– Oikeudenkäyntejä ja rikostuomioita on lähitulevaisuudessa näköpiirissä.

Lukuun ottamatta alkusyksystä julkaistua lausuntoa, jossa Høiby puhutteli epäillyn pahoinpitelyn uhria eli kumppaniaan ja pyysi tältä anteeksi, ei Høiby ole juuri osoittanut katumusta tekemisistään julkisesti. Sekä Jaatinen että Haili kyseenalaistavat ensimmäisenkin anteeksipyynnön aitouden.

– Kun tulivat nämä nämä tuoreemmat syytökset tämän (anteeksipyynnön) jälkeen tapahtuneesta seksuaalisesta väkivallasta, niin herättää aika paljon kysymyksiä, että joko kuinka tosissaan hän on ollut sen kanssa, vai onko se jonkun muun kynäilemä, Haili miettii.

– Sekin on ihan mahdollista. Kyllä se on ihan selvää, että tästä vielä paljon läpikäytävää tulee vastaan ja todennäköisesti hänestäkin vielä kuullaan, eikä välttämättä kovin hyvissä yhteyksissä. Tämä on ollut Norjan hoville varmaan historiansa hirvein vuosi, Jaatinen miettii.

Norjassa valtaapitävä kuningas Harald, 87, on kärsinyt jo pitkään lukuisista erilaisista terveyshuolista ja asiantuntijat pitävät hyvin mahdollisena, että maassa vallanvaihto saattaa olla lähellä. Kruununperimysjärjestyksessä seuraavana on Høibyn isäpuoli prinssi Haakon.

– Siellä ei nyt loppujen lopuksi kauhean montaa sellaista jäsentä perheessä ole, jotka ovat terveitä tai toimintakykyisiä, sillä Mette-Marit sairastaa ja kruununprinssin vanhemmat ovat kumpikin iäkkäitä. Kovasti odottelen, että milloin he ryhtyvät nostamaan sitten Mette-Maritin ja Haakonin perillistä prinsessa Ingridiä esiin sieltä. Hän on se perheen "puhtoinen toivo" tällä hetkellä, mutta hyvin huteralta näyttää Norjassa tilanne nyt. Koko kuningashuoneen kannatus on romahtanut todella pahasti tämän vuoden aikana, Jaatinen summaa.

Kaikki jaksot löydät kokonaisuudessaan MTV Katsomosta.