Kruununprinssi Haakon kommentoi Marius-poikapuolensa vakavia rikossyytteitä: "Asian osalliset kokevat sen varmasti haastavaksi"

Kruununprinssi Haakon kertoo kuninkaallisten odottavan niin ikään oikeuden päätöstä hänen poikapuolensa Marius Borg Høibyn rikossyytteiden osalta.

Norjan kruununprinssi Haakon kommentoi puolisonsa prinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn rikossyytteitä tiistaina 19. elokuuta vieraillessaan Aqua Nor -meriviljelymessuilla Trondheimissa, kertoo norjalaismedia NRK.

– Nyt, kun olemme saaneet selvyyden siitä, mitä syytteet tulevat olemaan, on tuomioistuimen tehtävä päättää, miten asia lopulta ratkeaa, Haakon kommentoi.

– Kaikki tämän asian osalliset kokevat sen varmasti haastavaksi ja vaikeaksi, prinssi jatkoi.

Haakonin mukaan norjalaiskuninkaalliset jatkavat omien tehtäviensä hoitamista parhaalla mahdollisella tavalla.

– Se on se, mihin keskitymme.

Muutoin kruununprinssi pidättäytyi kommentoimasta asiaa eikä vastannut median kysymyksiin.

– Itse asiaan liittyen on muita, jotka ovat mielestäni paremmin kykeneviä vastaamaan kysymyksiin.

Samana tiistaipäivänä Høibyn äiti prinsessa Mette-Marit viettää 52-vuotissyntymäpäiviään, eittämättä synkissä tunnelmissa.

Maanantaina 18. elokuuta uutisoitiin, että 28-vuotiasta Høibya vastaan on nostettu syytteet neljästä raiskauksesta. Høibya uhkaa jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistus.

Yhteensä Høibya epäillään 32 rikoksesta. Häneen kohdistunut esitutkinta saatiin päätökseen kesäkuussa.

Mette-Marit sai Høibyn aiemman suhteensa aikana, ennen avioliittoaan prinssi Haakonin kanssa. Høibylla ei ole kuninkaallista titteliä.

Norjalaislehti VG:n mukaan Høiby on aikaisemmin myöntänyt osan rikoksista, mutta raiskaussyytteet hän on kiistänyt. Esitutkinta alkoi viime vuoden elokuussa, kun Høiby oli epäiltynä muun muassa tyttöystävänsä pahoinpitelystä.

Oikeudenkäynnin odotetaan alkavan tammikuussa ja kestävän kuusi viikkoa.

