Nordean konsernijohtaja haluaa kasvattaa asiakastyytyväisyyttä, mutta konttoreihin ei ole luvassa lisää palvelua: "Suomen talouden alamäki ei taltu ilman rakenteellisia muutoksia"

Nordean liikevoitto heikkeni huhti-kesäkuussa kolmanneksella verrattuna viime vuoden samaan jaksoon. Liikevoittoa kertyi 900 miljoonaa euroa, kun viime vuoden samalla jaksolla konserni ylsi 1 365 miljoonaan euroon.

Mainos

Koskull sanoo, että Nordeassa on tehty muutaman viime vuoden aikana suuria muutoksia ja vähennetty pankin riskejä. Asiakkaille näkyvimmät toimet ovat jo pidempään liittyneet palveluiden käyttöön verkossa. Toinen suurempi satsaus on konserninjohtajan mukaan se, että Nordea on nyt pohjoismainen pankki.

– Olemme myyneet ne toiminnot, jotka eivät ole Pohjoismaissa, Koskull sanoo.

Asiakas edellä

Konsernin nokkamiehen mukaan asiakastyytyväisyyden kasvattaminen on Nordealle tärkeää. Henkilökohtainen asiakaspalvelu on muutoksessa ja digitaalisuuteen panostetaan.

– Pankkien konttorit ovat enää enemmän tapaamispaikkoja, missä annetaan neuvoja. Asiakkaita tavataan kyllä nenätysten, mutta videoteitse.

Rakennemuutos tervetullut

Koskull on huolestunut talouden jyrkentyvästä alamäestä. Niin kotimaisesta kuin globaalistakin kehityksestä. Suomi on avoimena taloutena hyvin riippuvainen globaalin talouden heilahteluista.

– Riski on alaspäin, se on huolestuttavaa. Ilman rakenteellisia muutoksia se ei korjaannu. Suomi on pieni ja avoin talous. Varsinkin kilpailukyvyn ylläpito on hyvin tärkeää.

Mainos

Suomessa on eletty niin pitkään nollakorkojen aikaa, että sitä pidetään jo uutena normaalina. Koskull on osittain samaa mieltä. Konserninjohtaja kuitenkin muistuttaa, että taloudessa suuretkin yllätykset ovat mahdollisia.

Keskuspankit eivät pysty kaikkeen

Koskullin mukaan suuri kysymys on geopolitiikka. Nytkin eri asteisia kauppasotia on käynnissä Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä, Eurooppa ja Yhdysvallat vääntävät kättä taloudesta. Samalla kriisialueiden, kuten Lähi-idän ja Ukrainan tilanteesta on vaikea antaa mitään ennustetta.

– Kokonaisuudessaan rahoitusmarkkinat ovat kuitenkin vakaammat tänään ja shokkeja voidaan ottaa vastaan.