Sijoitushuijaukset ja niiden yritykset ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisimmän vuoden aikana niin Suomessa kuin kansainvälisesti.
Asiasta kertoo Finanssivalvonta. Kasvu näkyy valvontaviranomaisen mukaan erityisesti lisääntyneinä yhteydenottoina.
Finanssivalvonta kertoo, että huijauksille on tyypillistä esimerkiksi se, että niissä luvataan epärealistisen suuria tuottoja. Huijauksissa myös pyydetään usein siirtämään rahaa tilille, jota hallinnoidaan sijoittajan puolesta.
Huijausten välttämiseksi Finanssivalvonta kehottaa varovaisuuteen erityisesti, jos sijoittajaa lähestytään odottamattomilla sijoitustarjouksilla.
Myöskään sosiaalisen median vinkkeihin ei kannata luottaa korkeissa riskisijoituksissa.