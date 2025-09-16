Jäsenkyselyyn vastanneista suurista yrityksistä lähes joka viides arvioi tilanteensa erittäin huonoksi.

Kemianteollisuuden toimitusjohtajat antavat alavireisiä arvioita yritystensä tilanteesta. Kemianteollisuus ry:n jäsenkyselyyn vastanneista toimitusjohtajista lähes puolet arvioi yrityksensä tilanteen huonoksi tai erittäin huonoksi.

Tilanne on pysynyt samalla tasolla jo kahden vuoden ajan. Toiveita paremmasta kuitenkin löytyy.

– Yritysten puheissa on ripaus aiempaa positiivisempia tunnelmia, mutta silti yleistunnelma on odottava ja epävarma. Parempaa tämä on kuin viime vuonna, mutta tilannetta ei voi missään nimessä kuvata laaja-alaisesti hyväksi, Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto sanoo.

Suhdannetilanne on huonompi suurissa kuin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Kyselyssä suurista yrityksistä lähes joka viides arvioi tilanteensa erittäin huonoksi.

Jäsenkyselyyn vastasi syyskuun alussa 83 Kemianteollisuus ry:n jäsenyrityksen toimitusjohtajaa.

Perustuotanto takkuaa, kysynnässä pehmeyttä

Kemianteollisuuden näkymät ovat heikentyneet merkittävästi 2020-luvun alkuvuosista. Joulukuussa 2021 vain kymmenen prosenttia yrityksistä arvioi tilanteensa huonoksi tai erittäin huonoksi, kun sama luku on nyt 45 prosenttia.

Kemianteollisuuden tilausten arvo on noussut, mutta tilausmäärät ovat palautuneet vasta tyypilliselle tasolleen.

– Etenkin peruskemian tuotanto takkuaa yhä. Euroopasta ei tule vetoapua ja kiinalaiset painavat kovaa päälle. Tekisi mieli povata parempaa, mutta kysynnässä on yhä pehmeyttä. Takana on kaksi erittäin heikkoa vuotta, sanoo Kemianteollisuus ry:n pääekonomisti Sampo Pehkonen.