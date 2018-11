OP:n Ritakallio huolestui syntyvyyden laskusta: Asenteiden on muututtava työpaikoilla

– Työyhteisöillä ja yrityksillä on iso vastuu, että työelämässä on väljyyttä ja ihmiset uskaltavat tältä osin perustaa perhettä, Ritakallio sanoo MTV Uutisextrassa.

– Kyse on asenteista työpaikoilla, miten työtä ja perhe-elämää voidaan paremmin yhdistää ja onko tämän suhteen positiivinen ilmapiiri.

Suomen väkiluku kääntyy ennusteen mukaan laskuun vuonna 2035. Nyt on menossa kolmas perättäinen vuosi, jolloin Suomessa kuolee ihmisiä enemmän kuin syntyy.

Ennen OP:n pääjohtajuutta Ritakallio toimi pitkään työeläkeyhtiö Ilmarisen johdossa, joten hän on seurannut väestöennustetta tästäkin näkökulmasta.

– Lyhyellä aikavälillä tällä ei ole vaikutusta eläkejärjestelmäämme, mutta pitemmällä ajalla syntyvyyden lasku on isompi asia kuin esimerkiksi sijoitustuottojen heilahtelu, hän sanoo.

– Paniikkiin ei ole aihetta, mutta toimiin on syytä tarttua nopeasti

"Valmentavaa johtamista"



Ritakallio on johtanut OP Ryhmää yhdeksän kuukautta ja hän on uudistanut nopeassa tahdissa organisaatiotaan. Osa edellisen pääjohtajan Reijo Karhisen aikaisista päätöksistä ja suunnitelmista on jo kuopattu. OP esimerkiksi vetäytyy lääkärikeskustoiminnasta.