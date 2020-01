Nopea, tappava ja tehokas – ammuttiinko ukrainalaiskone alas tällaisella ohjusjärjestelmällä?

– Heti lähdön jälkeen piloteilla on ollut paljon muuta tekemistä, hän sanoo.

Iran on kiistänyt tiedot ja vaatii kansainvälistä yhteisöä odottamaan onnettomuustutkinnan valmistumista.

Tällainen on Tor-ilmatorjuntajärjestelmä

Venäläisvalmisteinen Tor-ilmatorjuntajärjestelmä on lyhyen kantaman, helposti liikuteltava järjestelmä. Tor-järjestelmä on tappava kuuden kilometrin korkeuteen saakka, ja sen kantama on noin 12 kilometriä.