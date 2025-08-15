Ilmailunäytös päättyi katastrofiin – kone syöksykierteessä suoraan mereen

1:57imgTältä onnettomuus näytti Etelä-Afrikassa.
Julkaistu 26 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Pauliina Ainasoja

pauliina.ainasoja@mtv.fi

Lentokone syöksyi matalaan veteen Etelä-Afrikan Durbanissa. Koneen lentäjää etsitään yhä.

Onnettomuus tapahtui North Beach -rannalla, Sun Coast Casinon edustalla,  kun ZS-AEC Extra 300 -lentokone syöksyi matalaan veteen kesken ilmailunäytöksen.

Poliisin mukaan kone oli mukana Next Generation of Aviation Professionals Global Summit -tapahtumassa ja putosi viimeisen esityksensä aikana. Tapahtumapaikalle saapui nopeasti poliiseja, ensihoitajia ja pelastusryhmiä.

Etsintä- ja pelastustyöt keskeytettiin illalla, mutta niitä jatkettiin seuraavana oöivänä. Koneen hylky on osin saatu kerättyä pois merestä, mutta lentäjän etsinnät jatkuvat.

Paikallisviranomaiset jatkavat onnettomuuden tutkintaa.

