Ilmailunäytös päättyi katastrofiin – kone syöksykierteessä suoraan mereen

Lentokone syöksyi matalaan veteen Etelä-Afrikan Durbanissa. Koneen lentäjää etsitään yhä.

Onnettomuus tapahtui North Beach -rannalla, Sun Coast Casinon edustalla, kun ZS-AEC Extra 300 -lentokone syöksyi matalaan veteen kesken ilmailunäytöksen.

Poliisin mukaan kone oli mukana Next Generation of Aviation Professionals Global Summit -tapahtumassa ja putosi viimeisen esityksensä aikana. Tapahtumapaikalle saapui nopeasti poliiseja, ensihoitajia ja pelastusryhmiä.

Etsintä- ja pelastustyöt keskeytettiin illalla, mutta niitä jatkettiin seuraavana oöivänä. Koneen hylky on osin saatu kerättyä pois merestä, mutta lentäjän etsinnät jatkuvat.

Paikallisviranomaiset jatkavat onnettomuuden tutkintaa.