Kanadalaisryhmä matkalla Iraniin tutkimaan mystistä lentoturmaa – Britannian pääministeri Boris Johnson uskoo ohjusteoriaan: "Kone ammuttiin alas ilmatorjuntaohjuksella"

Iran kertoi perjantaina, että kymmenen hengen kanadalaisryhmä on matkalla maahan avustamaan turman tutkinnassa. Ryhmän on määrä selvittää kanadalaisiin uhreihin liittyviä asioita.

USA, Kanada ja Britannia epäilevät, että kone ammuttiin alas

Myös Kanadan pääministerin Justin Trudeaun mukaan Iranissa pudonnut ukrainalainen matkustajakone ammuttiin alas. Trudeau on kertonut, että heillä on tietoa ja todisteita useista tiedustelulähteistä.

– Tiedämme, että tämä on saattanut olla tahatonta. Kanadalaisilla on kysymyksiä, ja he ansaitsevat saada vastauksia, Trudeau sanoi toimittajille.

New York Timesin video näyttää ilmeisesti ohjuksen osumisen koneeseen

New York Times -lehti on julkaissut videon, jossa ilmeisesti näkyy Iranin ohjuksen osuminen lentokoneeseen lähellä Teheranin lentokenttää. Ukrainalaiskone lakkasi keskiviikkona samalla alueella lähettämästä signaalia ennen kuin se putosi. Lehti on tarkistanut, että video on aito.