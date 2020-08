Nokkahuilun soittaminen kielletään Sydneyn kouluissa koronan vuoksi – pannassa myös sosiaaliset tapahtumat

Uuden Etelä-Walesin osavaltion koulutuksesta vastaava viranomainen kertoi, että osavaltiossa kielletään ryhmälaulanta ja ryhmissä tapahtuva puhallinsoitinten soittaminen.

Koronan vuoksi kiellettyihin puhallinsoittimiin lukeutuu myös nokkahuilu, joka on monille lapsille ensimmäinen puhallinsoitin ja eräänlainen portti instrumenttien maailmaan. Suomessakin koululapset ovat vuosikymmenten saatossa kokoontuneet ala-asteen musiikkitunneille tapailemaan yhdessä Ostakaa makkaraa -laulun ensimmäisiä säveliä. Englanninkielisissä maissa samainen luritus tunnetaan nimellä Hot Cross Buns.

Puhallinsoitinten ja kuorolaulujen lisäksi Uuden Etelä-Walesin kouluissa kielletään myös koulujen järjestämiä sosiaalisia tapahtumia, kuten tansseja ja valmistujaisjuhlia.Australiassa ehdittiin elää monta kuukautta lähes täysin ilman kotimaassa tapahtuneita tartuntoja, mutta tartuntojen määrä on noussut jälleen maan sisällä. Maan toisiksi suurimpaan kaupunkiin Melbourneen on asetettu liikkumisrajoituksia. Vaikka uusien päivittäisten tartuntojen määrä on laskussa, varmistuu kaupungissa päivittäin satoja uusia tapauksia.

Monet Melbournen tartunnoista on yhdistetty vanhainkoteihin, joissa myös koronaan liittyvien kuolemien määrä on ollut nousussa viime aikoina.

Australiassa yli 23 000 koronatartuntaa

Johns Hopkins -yliopiston mukaan Australiassa on varmistettu yhteensä yli 23 000 koronatartuntaa, minkä lisäksi maassa on kirjattu 421 koronaan liittyvää kuolemaa. Tilastosivusto Worldometerin mukaan maassa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu 923 tartuntaa ja kirjattu 16 koronakuolemaa. Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 1 395 ja 60.