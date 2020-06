Britit pääsevät kohta pubeihin, ravintoloihin ja kampaamoihin, Saksassa alueellinen liikkumisrajoitus

Lisäksi turvaväliohje lyhennetään reiluun metriin, mutta pääministeri kehotti pysymään kahden metrin etäisyydellä toisista ihmisistä siellä, missä se on mahdollista, kertoo BBC.

Myös elokuvateatterit ja museot saavat avata ovensa, mutta sen sijaan esimerkiksi kuntosalit ja sisähallit sekä uimahallit joutuvat pitämään edelleen ovensa kiinni. Johnson kuitenkin muistutti, että koronarajoitusten lievennykset voidaan perua tarpeen niin vaatiessa.

Koronavirustartuntoja Britanniassa on viime aikoina ollut keskimäärin tuhatkunta päivässä, kun maaliskuussa pahimpaan aikaan niitä oli arviolta 100 000. Kuitenkin eräät asiantuntijat ovat esittäneet huolensa siitä, että rajoituksia löysennetään liian nopeasti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ruotsissa virukseen liittyviä kuolemia yli 5 100

Ruotsissa on tiistaina raportoitu 39 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoivat maan kansanterveysviranomaiset. Yhteensä Ruotsissa on nyt koronavirukseen liittyviä kuolemia 5 161.Uusia koronavirustartuntoja oli tiistaina 1 905.

Yhteensä Ruotsissa on nyt 60 837 varmistettua koronavirustartuntaa. Tehohoidossa on tai on ollut 2 366 ihmistä.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan maailmassa koronavirustartuntoja on varmistettu yli 9,1 miljoonalla ihmisellä. Koronaan liittyviä kuolemia on maailmanlaajuisesti ollut tähän mennessä yli 470 000.

Saksassa alueellinen liikkumisrajoitus teurastamon tartuntojen takia

Saksassa on asetettu ensimmäinen alueellinen liikkumisrajoitus sen jälkeen, kun koronavirusrajoitteita alettiin purkaa toukokuussa. Uudet rajoitukset on määrätty Luoteis-Saksassa Güterslohin alueella Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa, ja ne ovat voimassa ainakin kesäkuun loppuun.

Rajoitukset määrättiin sen jälkeen, kun yli 1 500 työntekijää sai koronavirustartunnan teurastamolla Rheda-Wiedenbrückin kaupungissa. Teurastamolla on yhteensä noin 3 000 työntekijää.

Saksan väkirikkaimman osavaltion Nordrhein-Westfalenin pääministerin Armin Laschetin mukaan rajoitukset koskevat arviolta 360 000 ihmistä. Laschetin mukaan nyt määrätyt rajoitukset tarkoittavat paluuta maaliskuun tilanteeseen, jolloin elokuvateatterit, museot, konserttisalit, baarit, kuntosalit, uimahallit ja saunat suljettiin.

Teurastamoiden työntekijöillä vaatimattomat olot

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Saksan lisäksi myös Ranskassa on havaittu koronaviruksen leviämistä teurastamoiden työntekijöiden parissa. Tartuntojen yhteydessä on tuotu usein esiin työntekijöiden vaatimattomat työskentely- ja asuinolosuhteet.

Useimmat teurastamoiden työntekijöistä ovat vierastyöläisiä, esimerkiksi Romaniasta ja Bulgariasta.

Lähes 84 miljoonan asukkaan Saksassa on vahvistettu yli 192 000 koronavirustartuntaa, ja siihen liittyviä kuolemia on lähes 9 000. Miljoonaa asukasta kohti virukseen liittyviä kuolemia on 107. Suomessa vastaava luku on Worldometer-sivuston mukaan 59.

Etelä-Afrikassa jo yli 100 000 virustartuntaa

Etelä-Afrikassa tilastoitujen koronavirustartuntojen määrä on ylittänyt 100 000 rajapyykin. Maassa on todettu lähes 2 000 koronavirukseen liitettyä kuolemaa. Pahiten kärsinyttä aluetta on maan lounaisosassa sijaitseva Länsi-Kapin rannikkoprovinssi, johon kuuluu maan toiseksi suurin asutuskeskus Kapkaupunki.

Kuolonuhreista noin kolme neljäsosaa on todettu Länsi-Kapissa. Etelä-Afrikassa on todettu tartuntoja Afrikan valtioista eniten. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan yli puolet Afrikan mantereella todetuista tartunnoista on vahvistettu Etelä-Afrikassa.

Maan kuolleisuus koronavirukseen on pysynyt kahdessa prosentissa, ja tartunnan saaneista noin puolet on parantunut. Etelä-Afrikan strategia koronaviruksen torjunnassa on ollut ailahtelevaa. Maa ryhtyi aluksi maaliskuussa tiukkoihin rajoituksiin pandemian saapuessa maahan, mutta perääntyi niistä myöhemmin, kun tartuntamäärät jatkoivat kasvuaan. Maan talous oli huonossa jamassa jo ennen pandemian saapumista.