Yhdysvaltalainen teknologiayhtiö Nvidia sijoittaa miljardi Yhdysvaltain dollaria, eli 860 miljoonaa euroa, Nokian osakkeisiin, kertoo Nokia tiedotteessaan.

Nokian tiedotteen mukaan sijoitus täydentää yritysten välistä strategista kumppanuutta, jonka tavoitteena on johtaa tekoälypohjaisten radioverkkojen (AI-RAN) markkinaa sekä tukea datakeskusverkkojen kehitystä.

Nokia aikoo kiihdyttää 5G- ja 6G-radioverkko-ohjelmistojensa kehittämistä. Lisäksi Nokia panostaa aiempaa enemmän investointeihin vahvistaakseen asemaansa tekoälyssä ja pilvipalveluissa.

Sijoituksen jälkeen Nvidia omistaa noin 2,90 prosenttia kaikista Nokian osakkeista.

Tiedotteen jälkeen Nokian osakkeet singahtivat pörssissä yli 15 prosentin nousuun.