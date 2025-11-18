EU yrittää voittaa vaikutusvaltaa Kiinalta investoimalla kehittyviin maihin yli 300 miljardilla eurolla. Global Gateway -investoinneilla EU hakee myös pääsyä raaka-aineisiin.

Eurooppa teki aiemmin strategisen virheen jättäessään Afrikan ja muun globaalin etelän Kiinan temmellyskentäksi. Näin sanoo EU-komissaari Jozef Sikela MTV Uutisten haastattelussa.

Kiina on esimerkiksi erilaisilla liikennehankkeilla lisännyt vaikutusvaltaansa ja saanut pääsyn moniin raaka-aineisiin maailmalla.

Kiina rakentaa ja rahoittaa Silkkitie-ohjelmansa myötä rautateitä, satamia, energiaverkkoja ja digitaalisia yhteyksiä, jotka helpottavat kauppaa ja vahvistavat Kiinan taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaa.

– Teimme strategisen virheen aiemmin. Kun emme huomioineet maailmaa, tulos oli, että Kiina kontrolloi 70 prosenttia raaka-aineiden käsittelystä, EU:n kansainvälisten kumppanuuksien komissaari Jozef Sikela harmittelee MTV Uutisille.

EU on tällä vuosikymmenellä saanut kasaan niin julkisista kuin yksityisistä varoista yli 300 miljardin euron summan Global Gateway -investointeihin kehittyvissä maissa. Rahoja ovat keränneet esimerkiksi investointipankit.

Näillä investoinneilla pyritään muun muassa torjumaan ilmastonmuutosta ja edistämään koulutusta sekä työpaikkojen syntymistä.

– Euroopan tulevaisuutta ei ratkaista ainoastaan Euroopan maaperällä vaan se tapahtuu myös Afrikassa, Aasiassa ja Karibian alueella, komissaari sanoo.