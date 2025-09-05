Nokia vaatii EU:lta kovia vastatoimia Kiinalle

Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard sanoo, että EU-komission pitäisi kieltää niin sanottujen korkean riskin yhtiöiden toiminta Euroopan verkkomarkkinoilla. Käytännössä kyse olisi kiinalaisyhtiöistä.

Kiina on rajoittamassa oleellisesti eurooppalaisten Nokian ja Ericssonin toimintaa maansa markkinoilla, sanoo matkapuhelinverkkojen johtaja Tommi Uitto Nokiasta.

Hänen mukaansa yhtiötä on varoitettu, että Kiina voi sulkea ulkomaiset verkkolaitevalmistajat ulos markkinoiltaan kansallisen turvallisuuden nimissä.

Uitto kommentoi asiaa medialle perjantaina yhtiön uuden radioteknologian keskuksen avajaisissa Oulussa.

Nokian toimitusjohtaja Justin Hotard sanoo MTV:lle, että EU:n on reagoitava kiinalaisten toimiin. Esimerkiksi Britannia on jo kieltänyt niin sanottujen korkean riskin yhtiöiden toiminnan markkinoillaan.

Käytännössä kyse on kiinalaisesta verkkolaitevalmistaja Huaweista, joka on Nokian ja Ericssonin kilpailija.

– Mielestämme EU:n pitäisi seurata perässä. Uskomme, että se on yksi askeleista, joilla EU voi tehdä varmistaakseen terveen toimintaympäristön alan yhtiöille, Hotard toteaa.

Nokia avasi perjantaina Oulussa uuden yksikön, johon keskittyy radioteknologia tuotekehityksestä valmistukseen. Suomen liiketoiminnasta, geopolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Mikko Hautala sanoo, että tekoäly on jatkossa keskeisiä yhtiön kasvun moottoreita.

Samalla Nokian verkkolaitteiden merkitys kasvaa myös sotilaskäytössä.

– Kyllä me olemme menossa siihen suuntaan, ja se perustuu ihan samaan mitä nähdään muualla yhteiskunnassa. Taistelukenttä on yhä enemmän tekoälyn ja sen vaatimien teknologioiden kyllästämä, Hautala sanoo.

Hänen mukaansa nopeat verkot ovat keskeisessä osassa, sillä ilman niitä datan siirto ei toimi kenttäolosuhteissa.

– Me näemme ison mahdollisuuden tässä siirtymässä kohti sotilasteknologiaa, Hautala toteaa.

Nokian uudessa yksikössä työskentelee noin 3000 henkilöä, joista valtaosa keskittyy tuotekehitykseen. Lisäksi alueella on rypäs useiden eri alojen yhtiöitä, jotka hyötyvät Nokian kanssa tehtävästä yhteistyöstä.