Kauppalehti ja Talouselämä: Nokia ollaan sulkemassa Kiinan markkinoilta, syy kansallinen turvallisuus

Nokian Tommi Uiton mukaan EU:n pitää vastata symmetrisesti eurooppalaisyhtiöiden ulossulkemiseen.
Kiina on varoittanut sulkevansa länsimaiset verkkolaitevalmistajat Nokian ja Ericssonin maasta ulos kansallisen turvallisuuden nimissä, Nokian matkapuhelinverkkojen johtaja Tommi Uitto kertoo Kauppalehdelle ja Talouselämälle.
Nokian ja Ericssonin osuus Kiinan matkapuhelinverkkomarkkinoilla on lehtien mukaan pudonnut hyvin matalaksi, ja nyt yhtiöt uhkaavat menettää loputkin Kiinan markkinasta.
Tommi Uiton mukaan ulossulkemisesta ei ole kerrottu virallisesti, mutta siitä on kerrottu "suullisesti korkealta taholta".Lehtikuva
– Meille on sanottu suullisesti korkealta taholta, kun olemme kysyneet, että onko se niin, että länsimaiset valmistajat suljetaan pois teidän markkinoilta kansallisen turvallisuuden nimissä. Vastaus oli kyllä. Se on aika raju statement, Uitto sanoi Kauppalehdelle ja Talouselämälle perjantaina Oulussa.
Uiton mukaan EU:n pitää vastata ulossulkemiseen symmetrisesti eli tiukentaa suhtautumista kiinalaisyhtiöihin kuten esimerkiksi Huaweihin.
Uiton mukaan Nokialla ja Ericssonilla on nykyisin enää kolmen prosentin markkinaosuus Kiinassa.