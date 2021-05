Noin sata rajanylittäjää kieltäytyy päivittäin koronatestistä Torniossa – "Alkaa olla viikkotasolla jo aika merkittävä määrä"

– Tähän saakka on (vasta) harkittu sitä. Vapaaehtoisilla terveystarkastustoimilla tilanne on ollut riittävän hyvin hallinnassa, mutta nyt liikenne rajan yli on vilkastunut ja myös näitä kieltäytymisiä on ollut enemmän, Lapin aluehallintaviraston aluehallintoylilääkäri Sari Kemppainen toteaa.