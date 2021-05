Lapissa harkitaan pakollisia terveystarkastuksia Ruotsin rajalle – kieltäytyminen voi johtaa rikosilmoitukseen

Taustalla on viraston johtaja Leena Räsäsen mukaan se, että rajalla on alettu kieltäytyä terveystarkastuksista. Mahdollinen päätös tulisi voimaan 10. toukokuuta alkavalla viikolla.

"Vastahankaisuutta ilmassa"

– Kunnan tartuntatautilääkäri on nyt joutunut tekemään tällaisia henkilökohtaisia päätöksiä. Kieltäytyjien määrässä ei puhuta suurista määristä, mutta meillekin on tällaisia soittoja tullut, joista on käynyt ilmi, että vastahankaisuutta terveystarkastuksiin on ilmassa, Räsänen kertoo.