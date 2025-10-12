Nobel-instituutin johtajan mukaan instituuttiin kohdistuva vakoilu "ei ole salaisuus".
Norjassa Nobel-instituutin johtaja sanoo, että Nobelin rauhanpalkinnon voittaja saattoi paljastua ennen sen julkistamista vakoilun takia.
Instituutin johtaja Kristian Berg Harpviken kommentoi asiaa norjalaiselle TV 2:lle. Hänen mukaansa instituuttiin kohdistuva vakoilu "ei ole salaisuus".
Harpvikenin mukaan on selvää, että instituutti kiinnostaa monia toimijoita, joiden motiivit voivat olla poliittisia tai taloudellisia.
– Tämä on jatkunut jo vuosikymmeniä, Harpviken sanoi.
Aiemmin kerrottiin, että Nobel-instituutti aikoo tutkia, vuotiko joku tiedon palkinnon saajasta. Instituutin johtajan mukaan tämä on epätodennäköistä.
Rauhanpalkinto myönnettiin perjantaina venezuelalaiselle oppositiojohtajalle Maria Corina Machadolle.
Epäilys voittajan nimen ennenaikaisesta vuodosta heräsi, kun Machado nousi vedonlyöntialustoilla palkinnon julkistamista edeltävänä päivänä voittajien listalle. Asiantuntijat eivät olleet maininneet häntä palkinnon ennakkosuosikiksi.
Vain hyvin rajallinen määrä ihmisiä tietää etukäteen rauhanpalkinnon saajan nimen. Saajan valitsee viiden jäsenen Nobel-komitea.
Harpviken sanoo, että Nobel-instituutti tutkii asian perusteellisesti ja tarkastelee toimintatapojaan. Tarvittaessa turvallisuuskäytäntöjä tiukennetaan entisestään.