Norjassa Nobel-instituutti aikoo tutkia, vuotiko joku tiedon Nobelin rauhanpalkinnon saajasta ennen sen julkistamista.
Rauhanpalkinto myönnettiin perjantaina venezuelalaiselle oppositiojohtajalle Maria Corina Machadolle.
Epäilys vuodosta heräsi, kun Machadon voiton todennäköisyys nousi vedonlyöntialustalla torstain ja perjantain välisenä yönä parissa tunnissa alle neljästä prosentista lähes 73 prosenttiin.
Yksikään asiantuntija tai media ei kuitenkaan ollut maininnut Machadoa palkinnon ennakkosuosikiksi.
Useat ihmiset myös tienasivat hyvin lyömällä vetoa hänen valinnastaan.
Vain hyvin rajallinen määrä ihmisiä tietää etukäteen rauhanpalkinnon saajan nimen. Saajan valitsee viiden jäsenen Nobel-komitea.
Nobel-instituutin johtaja Kristian Berg Harpviken sanoi norjalaislehti Aftenpostenille, että on liian aikaista sanoa varmaksi, että vuoto on tapahtunut. Hän sanoi kuitenkin pitävänsä todennäköisimpänä, että kyseessä on "digitaalinen vuoto".