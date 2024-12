Saku Taittonen esittää Nipa Neumannia Levoton Tuhkimo -elokuvassa.

Dingo-yhtyeestä ja sen keulakuvasta Pertti "Nipa" Neumannista kertova fiktiivinen Levoton Tuhkimo -elokuva saapuu valkokankaille kaiken kansan katsottavaksi keskiviikkona 25. joulukuuta. Elokuvan on ohjannut Mari Rantasila ja käsikirjoittanut Hanna Leivonniemi, ja nuoren Neumannin roolissa siinä nähdään näyttelijä Saku Taittonen.

Ohjaaja Rantasila ja Neumannia elokuvassa esittävä Taittonen vierailivat maanantaina Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa. Rantasila kertoi, että tekijät odottavat elokuvan ensi-iltaa kovasti.

– Jännityksellä odotamme ja toivomme, että yleisö on löytänyt tämän ja tulee katsomaan. Elokuva on vähän kuin oma lapsi, jonka antaa nyt nähtäväksi maailmalle. Kyllä on ihanaa, että olemme nyt tässä, hän iloitsi.

Taittonen kertoi, ettei hänellä ollut juuri minkäänlaista suhdetta Dingoon ennen Levoton Tuhkimo -elokuvaa. Yhtyeen suurimmat hitit näyttelijä toki tiesi jo ennestään, mutta hänellä ei kertomansa mukaan ollut hajuakaan siitä hysteriasta, jota yhtye aikoinaan herätti.

– Kun tuli roolituspyyntö ja rupesin sitä tutkimaan, niin tajusin arkistomateriaalia katsoessani, että nyt on muuten isot rokkibuutsit täytettävänä, Taittonen sanoi.

Rantasilan mukaan Neumann on nähnyt Levoton Tuhkimo -elokuvan neljä kertaa. Hän kertoi arvostavansa suunnattoman paljon sitä, että Neumann antoi elokuvan tekijöille vapaat kädet.

– Hän oli jutellut paljon käsikirjoittaja Hanna Leivonniemen kanssa ja avannut itseään, tarinoitaan ja muistojaan. Hanna kirjoitti siitä mitä kirjoitti, Nipa ei lukenut edes käsikirjoitusta. Kun minä tulin mukaan, niin hän oli kuulemma tyytyväinen, että nyt ei varmasti käsitellä asioita liian silkkihansikkain, Rantasila kertasi.

Rantasila myönsi olleensa hieman jännittynyt, kun elokuva näytettiin Neumannille ensimmäistä kertaa.

– Lopputekstien jälkeen hän sanoi, että "Meinasin sanoa, että tämä oli hyvä, mutta tämä oli kova". Hän oli itkenyt, nauranut ja liikuttunut, Rantasila sanoi.

Taittonen ja Neumann eivät tavanneet toisiaan lainkaan kuvausten aikana, vaan vasta, kun elokuva oli valmis. Näyttelijän mieleen on jäänyt hetki, kun Neumann antoi hänen roolityölleen hyväksyntänsä.

– Promokiertueella ollessamme yhden päivän päätteeksi halasimme pitkään ja hän (Neumann) sanoi, että "Helkkarin hyvää työtä, nyt pidät vain hatustasi kiinni". Se riitti. Emme ole sen enempää siitä (keskustelleet), mutta hän antoi siunauksensa työlleni. Se tuntui hyvältä, hän muisteli.