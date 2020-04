Nimetön lahjoittaja lähetti kasan suklaata koronakriisin keskiössä kamppaileville hoitajille Lempäälässä – Hoitaja Erika: "Lämmittää paljon enemmän kuin valaistu rakennus"

Suomessa on keskusteltu myös hoitajien palkkojen korottamisesta koronakriisin vuoksi, mutta toistaiseksi sellaista ei ole luvattu.

Lahjoittaja haluaa pysyä salassa

Isohanni kertoo MTV Uutisille, etteivät he tiedä, kuka suklaalevyt oli lahjoittanut päivystykseen. Lahjoittaja haluaa pysyä nimettömänä.

Isohanni on itse töissä Lempäälän terveyskeskuksen päivystyksessä, jossa on ollut enimmäkseen rauhallista korona-aikaan.

– Ihmiset saattavat vähän myös pelätä hakeutua nyt hoitoon. Me pidämme kyllä hyvää huolta siitä, että kaikkien olisi turvallista tulla päivystykseen, hän vakuuttaa.

Tehy vaatii koronalisää hoitajille

Suomessa hoitajille on esitetty kunnianosoituksia koronaepidemian takia ja heille on toivotettu kovasti voimia. Näkyvin kunnianosoitus on ollut Finlandia-talon valaiseminen.