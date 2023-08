Kevään kiekkokurimus avasi silmät – SM-liigaan palaavalta kultaleijonalta painava lausunto: "Urheilullisesti tosi hieno asia"

Ilves pudotti torstaina nuoren jääkiekkokauden yllätysuutisen, kun se kertoi ensimmäistä kauttaan Tampereella pelaavan Niklas Frimanin nousevan perinteikkään joukkueen kapteeniksi. Viisi vuotta joukkuetta kipparoinut Eemeli Suomi siirtyi syrjään omasta toiveestaan. Ruotsin Brynäsistä Ilvekseen siirtynyt Friman ei epäröinyt ottaa tehtävää vastaan.

– Iso kunnia-asia. Ylpeydellä kannan sitä ja koetan olla myös siinä tehtävässä niin hyvä kuin vain pystyn ja kehittymään kauden aikana, Friman sanoo.

– Totta kai keskusteltiin ennen päätöstä. Kyllä minulle oli selkeää, että jos kysytään, totta kai otan innolla ja ylpeydellä sen vastaan.

Friman pääsee johtamaan joukkuetta, jonka menestysnälkä SM-liigassa on suunnaton. Ilveksen kaksi viime kautta päättyivät pronssimitaleihin. Viimeksi vuonna 1985 Suomen mestaruutta juhlinut seura hiomitsee Kanada-maljaa, mikä näkyy kaikessa.

– Kyllä meillä on ollut päättäväistä tekemistä. Tietysti aika vähän aikaa on oltu yhdessä vasta. Niitä juttuja, mistä halutaan, että Ilves tunnistetaan jäällä, on näkynyt jo parin viikon aikana, Friman sanoo.

– Kilpaillaan tosi kovin, ollaan kiinnostunut omasta kehityksestä ja sillon, kun on aika, niin ollaan tosi keskittyneitä ja päättäväisiä.

Tuoreen kapteenin mukaan Ilveksessä on luotu mainiot puitteet menestykselle.

– Kaikki on hoidettu tosi hienosti. Mahdollisuus siihen, että jokainen menee henkilökohtaisesti eteenpäin, ja joukkueena kehitytään, perusteet siihen löytyvät. Nyt se on vain arjen tekemisestä kiinni, halusta oppia ja kehittyä. Uskon, että meillä on edessä hieno juttu tässä.

Antti Pennasen suuri vaikutus

TuTo-kasvatti Friman aloitti SM-liiga-uransa TPS:ssä kaudella 2011–2012. Suuren yleisön tietoisuuteen mies nousi kaudella 2018–2019, kun HPK juhli Suomen mestaruutta. Kapteenistoon kuulunut Friman pelasi kauden aikana ensimmäiset ottelunsa maajoukkueessa.

Frimanin mainiot otteet HPK:ssa poikivat kaudelle 2020–2021 sopimuksen KHL-sarjaan ja Jokereihin. Jokerit-jakso kuitenkin katkesi, kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa 2022 Ukrainaan, mikä johti lopulta Jokereiden vetäytymiseen sarjasta.

Viime kauden Friman kiekkoli Ruotsin pääsarjassa Brynäsissä, missä kausi päättyi tappioon putoamiskarsinnoissa. Keväällä puolustaja oli valinnan edessä. Tuo valinta osui Ilvekseen.

– Tiesin etukäteen, että (Ilves) on huippuorganisaatio, on huippuvalmennus ja tosi kova joukkue. Se ajatus on vahvistunut entisestään elokuun alun aikana, Friman perustelee valintaansa.

– Haluan mennä eteenpäin pelaajana kaikilla osa-alueilla. Vaikka mittarissa on kilometrejä enemmän kuin suurimmalla osalla, pystyn vielä ottamaan steppejä eteenpäin. Uskon, että tämä on oikea paikka sihen. Menestymisen nälkä on tosi kova ja halu kilpailla.

Frimanin mainitsema huippuvalmennus tarkoittaa viime kaudella vetovastuun Ilveksessä ottanutta päävalmentaja Antti Pennasta valmennustiimeineen. Samainen Pennanen työskenteli HPK:n päävalmentajana hämeenlinnalaisten juhliessa Suomen mestaruutta keväällä 2019.

Friman myöntää Pennasella olleen todella suuri vaikutus siihen, että hän valitsi Ilveksen.

– Tiesin, että tänne kun tulee, täällä urheillaan ja kilpaillaan. Ollaan tosi kiinnostuneita siitä, miten kukin pelaaja pystyy ottamaan steppejä kauden aikana eteenpäin. Se oli iso asia, kun keväällä mietittiin, mitä seuraavaksi.

Valmentajana Friman kuvailee Pennasta todella vaativaksi ja ammattitaitoiseksi valmentajaksi.

– Haluaa myös itse kehittyä paljon koutsina. Pistää pelaajat miettimään omaa kehittymistään ja sitä, mitkä ovat seuraavia steppejä, miten voi mennä eteenpäin, Friman sanoo.

– Menestyminen on pienistä asioista kiinni. On tärkeää, etteivät pelaajat pelaa vain omalla tasollaan, vaan pystyyvät kehittymään. Kilpailu on huipulla niin tiukkaa, että se on pienistä asioista kiinni, ketkä pystyvät menestymään kauden aikana ja keväällä.

"Urheilullisesti tosi hieno asia"

Keväällä 2022 olympia- ja MM-kultaa Leijonissa juhlinut Friman joutui viime keväänä kokemaan jokaisen kiekkolijan painajaisen, kun Brynäsin 63 vuotta kestänyt yhtäjaksoinen kausi Ruotsin pääsarjassa katkesi putoamiskarsinnassa.

Vaikka kausi Tukholman pohjoispuolella olevassa Gävlessä oli vaikea, sanoo Friman myös nauttineensa paljon vuodestaan Ruotsissa.

– Haastava sarja, tosi kilpailullinen ihan loppuun saakka joka ikisellä joukkueella. Se myös kauden jälkeen on pakottanut miettimään, miten oma kausi meni ja miten joukkueella meni. Miksei löydetty yhteistä säveltä? Se on pienestä tietysti kiinni, mutta kyllä jotekin huomasi, että on aika kova paine karsintaviivan lähettyvillä. Sen huomasi ympäristöstä ja kaikesta muusta.

Uransa ensimmäisissä karsintapeleissä pelannut Friman sanoo kokemuksen olleen hieno, vaikka tuloksellisesti karsinnat päättyivät pahasti miinukselle.

– Kyllähän tuo urheilulliseti on tosi hieno asia, että on mahdollisuus nousta. Pelaajille kevään painepelit ovat myös hyviä mahdollisuuksia itse kehittyä. Varmasti kaikki joutuvat henkisesti käymään kehitystyötä päässään läpi, että miten pystyy olemaan parhaimmillaan niissä peleissä, Friman sanoo.