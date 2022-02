Noora Rädyltä tiukka ulostulo: "Mulla on sellainen fiilis, että tulee vielä huikea kevät"

– Olen myös halunnut todistaa, että voit olla huippu-urheilija (ainakin jääkiekossa), vaikka sinulla on elämässä muitakin prioriteettejä. Kun elämä ei ole pelkkää suorittamista ja se on kentän ulkopuolella tasapainossa, niin silloin myös pelaamisesta nauttii ihan eri tavalla. Itse olen nauttinut tällä kaudella pelaamisesta enemmän kuin pitkään aikaan.

– Treenasin ja kehitin itseäni syksyllä ja talvella n. 15-20 tuntia viikossa + pelit. Nautin siitä. Tavoitteena oli tietysti olla helmikuussa urani parhaassa vireessä ja sitä myös rehellisesti sanottuna olen. Olen fyysisesti, henkisesti ja pelillisesti kovassa kunnossa. Uskallan väittää, että paremmassa kuin Espoossa 2019 ja siellä meni pelit ihan ok. Tästä on siis erittäin hyvä siirtää katse kohti ammattikiekkoa, Venäjää ja toivottavasti mestaruustaistoa! Mulla on sellanen fiilis, että tulee vielä huikee kevät!