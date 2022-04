Siepatun pojan vanhemmat saivat tietää lapsen katoamisesta lunnasvaatimuksesta – tästä syystä koulu ei ilmoittanut poissaolosta

Koululla rauhalliset tunnelmat

Lunnasvaatimus paljasti tapauksen

Normaalikäytäntö kouluissa on, että jos opiskelija ei saavu tunnille, opettaja merkitsee opiskelijan poissaolevaksi viestijärjestelmä Wilmaan. Kouluissa ei ole käytäntönä ilmoittaa poissaolosta heti oppilaan kotiin.

– Joitain opiskelijoiden poissaoloja selvitetään ihan päivittäin. Riippuu ihan siitä, mitä on sovittu vanhempien kanssa, Salo avaa käytöntöjä.

Keskustelu tapahtumista tärkeää

Koulujen käytäntö on tarjota opiskelijoille aina tarvittaessa keskusteluapua, jos jotain poikkeavaa tapahtuu.

– Aina on hyvä käydä keskustelua oppilaiden kanssa, jos jokin tapaus on horjuttanut oppilaiden turvallisuuden tunnetta. Koulussa tehdään parhaamme, että sinne on mukava tulla ja ennakoidaan parhaamme mukaan erilaisia poikkeavia tilanteita.