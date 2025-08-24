Niko Saarinen kertaa kirjassaan BB-talosta saamiensa lähtöpassien jälkimaininkeja: "Itkin hysteerisesti"

Niko Saarinen kertoo kirjassaan lokakuisesta päivästä vuonna 2008, kun hänet poistettiin Big Brother -talosta.

Niko Saarinen kertoo elämäkerrassaan Niko – Kaikki mitä en ole kertonut (Otava) Big Brother -talosta saamiensa lähtöpassien jälkeisiä tapahtumia. 13. elokuuta julkaistun elämäkerran on kirjoittanut Mari Koppinen.

Saarinen tuli julkisuuteen osallistuttuaan Big Brother Suomi -ohjelmaan vuonna 2008. Hän vietti BB-talossa 47 päivää, jonka jälkeen hänet poistettiin talosta alkoholinhuuruisena iltana tapahtuneen välikohtauksen vuoksi. Saarinen paiskasi humalassa viinilasin kanssakilpailijaansa kohti ja heitti perään myös energiajuomatölkin.

Seuraavana aamuna Saarinen kuulutettiin päiväkirjahuoneeseen, jossa ohjelman tuottaja Mikko Räisänen kertoi tuotannon päättäneen poistaa hänet BB-talosta.

– Ohjelmanteko loppui osaltani siihen. Olin rikkonut sääntöjä ja käyttäytynyt väkivaltaisesti Mariannea kohtaan. Ovi piipattiin auki ja astuin ulos. Oli perjantai 10. lokakuuta 2008. Olin lähes šokissa. Kupla jossa olin ollut, puhkesi liian nopeasti. En ollut nähnyt neljäänkymmeneenseitsemään päivään muita ihmisiä. Yhtäkkiä edessäni oli ainakin kolme tuotannon tyyppiä, ja näytti siltä kuin he olisivat katsoneet minua säälien, Saarinen kertaa kirjassaan.

Niko Saarinen kertoo kirjassaan olleensa lähes šokissa, kun hän astui ulos BB-talosta.Tomi Natri /All Over Press

Saarinen oli kovassa krapulassa. Muistikuvat edellisillan tapahtumista olivat hatarat. Hän ja ohjelman tuottaja Räisänen istuivat yhdessä alas, Räisänen pyyhki Saarisen mukaan kyyneleitään.

Saarinen kertoo Räisäsen sanoneen, että tuotanto oli pohtinut asiaa läpi yön.

– Hän vakuutti, että ratkaisu oli pahin mahdollinen, mutta se oli pakko tehdä, sillä lehdistön paine oli ollut niin suuri. Mitä se puhuu? mietin. Sama kuin hän olisi solkannut minulle siansaksaa. En minä tajunnut, mitä tarkoittaa lehdistön paine. En voinut ymmärtää, miksi he olivat istuneet koko yön. Selvisi, että he olisivat halunneet jättää minut taloon, mutta sponsorit, lehdistö ja yleisö olivat sitä mieltä, että tekoni oli liian vakava ja minut oli ollut pakko poistaa, Saarinen kertoo.

Räisänen kommentoi asiaa Saarisen kirjassa. Hän sanoo, että Saarisen talosta poistaminen oli "aivan selvä homma" ja päätös yksin hänen. Räisänen ei kertomansa mukaan muista sanoneensa Saariselle, että teki päätöksen ulkopuolisen paineen takia. Hän voi kuitenkin kuvitella sanoneensa, että olisi halunnut tämän jäävän taloon.

BB-talosta poistamisen jälkeen Saarinen vietiin hotelliin. Häntä saapui tapaaman psykologi, jonka kanssa tapahtunutta käytiin läpi.

Seuraavaksi Saariselle annettiin iso kansio, johon oli kerätty häntä koskevia lehtileikkeitä.

– Leikkeiden perusteella päällimmäinen ajatukseni oli, että Suomen kansa vihaa minua. Itkin hysteerisesti. Aloin tajuta tilanteeni, krapulakin hellitti jo otettaan. Illan bileistä ja yön flippaamisestani oli tullut valtakunnan ykkösskandaali. Joka ikisellä suomalaisella oli yhtäkkiä mielipide yön tapahtumista.

Tämän jälkeen Saariselle annettiin läppäri. Jokaisella verkkosivulla, jonne hän itsensä klikkasi, kerrottiin hänen BB-talosta saamistaan lähtöpasseista. Saarinen kuvailee uutistulvan olleen loputon.

– Avasimme television. Siellä pyöri jatkuvasti mainos tulevan illan BB-jaksosta. Kohustani otettiin kaikki irti. Se oli televisiokanavan ykköstapahtuma. Uskon, että tuotanto rakasti kohun jokaista hetkeä. Heitä otti päähän ainoastaan se, etten ollut luomassa kohuja enää lisää, Saarinen arvioi.

Saarisen mukaan hänen hotellihuoneeseensa saapui pian Subin kameraryhmä, jolle hän antoi ensimmäisen BB-talon ulkopuolisen mediahaastattelunsa. Hän kertoo, että sai ennen haastattelua ohjeeksi kertoa miettineensä alkoholinkäyttöään ja ryhtyvänsä absolutistiksi.

Saarinen teki työtä käskettyä, vaikkei hän aikonut lopettaa juomista. Hän sanoo tämän olleen ainoa kerta, kun häntä on neuvottu niin sanotussa julkisuuspelissä.