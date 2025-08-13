Kirja: Niko Saarinen meinasi heittäytyä alas portaita hänen ja Maisa Torpan ohjelman kulisseissa: "Elämäni yksi kauheimmista ajanjaksoista"

Radiojuontaja Niko Saarinen muistelee elämäkerrassaan Niko – Kaikki mitä en ole kertonut ajanjaksoa, joka meinasi sysätä hänet vaaralliseen tekoon.

Suosittuna radiojuontajana tunnetun Niko Saarisen elämäkertakirja Niko – Kaikki mitä en ole kertonut (Otava) julkaistiin 13. elokuuta. Teoksen on kirjoittanut Mari Koppinen.

Kirjassa Saarinen muistelee seurapiirijulkkis Maisa Torpan kanssa tekemäänsä ohjelmaa nimeltään Maisan ja Nikon luksusmatkat. Ohjelmaa kuvattiin vuonna 2016.

Siitä alkoi ”yksi hänen elämänsä kauheimmista ajanjaksoista”.

– Silloin aloin ymmärtää ensimmäistä kertaa toden teolla, että se, mitä teen työkseni, satuttaa minua. Tunsin oloni kuvauksissa kurjaksi, Saarinen kuvailee kirjassa.

Tuohon aikaan hän ei kieltäytynyt mistään ja oli ollut jo monessa tv-ohjelmassa mukana, kuten kolme kertaa Big Brotherissa, Aurinkorannikon tähtösissä ja Kingissä.

Torppaan Saarinen tutustui MTV:n chatissa ja he tekivät yhdessä Tuulitunneli-ohjelmaa, kunnes ehdottivat tuotantoyhtiölle yhteistä matkailuohjelmaa.

Maisan ja Nikon luksusmatkoja kuvattiin Espanjassa, ja pieni työryhmä oli Saarisen mukaan ”alansa huippua”.

– Mutta vasta Espanjassa tajusimme, ettei sarja ollut sitä, mitä olimme luulleet lähtevämme tekemään. Oma ajatuksemme sarjasta oli ollut, että se olisi koko perheen hauska matkaohjelma, mutta tästä oli hauskuus kaukana. Jouduimme tekemään omassa sarjassamme asioita, joita emme halunneet missään nimessä tehdä, Saarinen paljastaa kirjassa.

Saarisen kirjan mukaan häntä ohjeistettiin siinä, mistä hän puhui ja miten. Jopa hänen kävelyynsä puututtiin.

– Tuskaani lisäsi se, että ohjelma oli tietämättämme myyty osittain espanjalaisille. Espanjan matkailutoimisto päätti, millaisia aktiviteetteja teimme, Saarinen kertoo kirjassa.

Lopulta hän alkoi pelätä ohjelman kuvauksia ja meinasi yhtenä päivänä jopa heittäytyä alas portaita, jotta hänen ei tarvitsisi mennä kuvauksiin. Tuolloin kuvaukset olivat kestäneet kaksi viikkoa.

– Lopulta jätin tekoni tekemättä, sillä olin varma, että joutuisin joka tapauksessa kameran eteen, nyt vain keppien kanssa. Hukkaan olisi mennyt sekin, Saarinen pohtii kirjassa.

Ihmiset kuitenkin rakastivat kyseistä ohjelmaa, kun se alkoi televisiossa syksyllä 2016. Siitä olisi haluttu myös toinen kausi, mutta Saarinen kieltäytyi tekemästä sitä. Päätöksen myötä Saarinen kertoo kirjassa, miten hänelle syntyi uusi minä.