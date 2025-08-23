Niko Saarinen ja Outi-äiti kertovat läheisestä suhteestaan: "En olisi selviytynyt ilman häntä"

Niko Saarinen ja hänen äitinsä ovat toinen toistensa läheinen tuki. 

Radiojuontaja Niko Saarinen ja hänen äitinsä Outi Mykkänen vierailivat Huomenta Suomessa yhdessä. 

Hiljattain julkaistussa elämäkerrassaan Niko – Kaikki mitä en ole kertonut (Otava) äiti ja poika kertovat perheen traagisista tapahtumista, jossa Saarisen kaksi enoa kuoli epäselvissä olosuhteissa.

Traumaattinen kokemus vaikutti heidän suhteeseen. 

– Koen että on ollut läheisriippuvaisuussuhde äitiin johtuen kamalista tapahtumista. Meillä on hyvin tiivis suhde, Saarinen kuvailee. 

– Nikohan on ollut minun pelastukseni. Elämänlanka. En olisi selviytynyt ilman häntä. En tajunnut surun keskellä, että Nikokin voi pahoin, Mykkänen kuvailee. 

Lue myös:Niko Saarinen kertaa kirjassaan BB-talosta saamiensa lähtöpassien jälkimaininkeja: "Itkin hysteerisesti"

Kirjassa Saarinen paljastaa myös yksityiskohtaisia kertomuksia hänen seksielämästään. 

– Ne sivut olisin halunnut blokata pois. Toisella silmällä luin ne, Mykkänen kertoo.

– Luulen, että minun äitini on sen verran fiksu, että hän tajuaa, etten ole 38-vuotias neitsyt, Saarinen vitsailee. 

Mykkänen on tottunut poikansa tempauksiin ja mediakohuihin vuosien varrella. Yhtä asiaa Saarinen ei kuitenkaan anna äitinsä kuunnella. 

– Nikotellen-podcastia sitä hän ei saa kuunnella. Sitä valvon, Saarinen kertoo. 

