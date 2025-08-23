Niko Saarinen ja Outi-äiti kertovat läheisestä suhteestaan: "En olisi selviytynyt ilman häntä"

Niko Saarinen ja hänen äitinsä ovat toinen toistensa läheinen tuki.
Radiojuontaja Niko Saarinen ja hänen äitinsä Outi Mykkänen vierailivat Huomenta Suomessa yhdessä.
Hiljattain julkaistussa elämäkerrassaan Niko – Kaikki mitä en ole kertonut (Otava) äiti ja poika kertovat perheen traagisista tapahtumista, jossa Saarisen kaksi enoa kuoli epäselvissä olosuhteissa.
Traumaattinen kokemus vaikutti heidän suhteeseen.
– Koen että on ollut läheisriippuvaisuussuhde äitiin johtuen kamalista tapahtumista. Meillä on hyvin tiivis suhde, Saarinen kuvailee.
– Nikohan on ollut minun pelastukseni. Elämänlanka. En olisi selviytynyt ilman häntä. En tajunnut surun keskellä, että Nikokin voi pahoin, Mykkänen kuvailee.
Kirjassa Saarinen paljastaa myös yksityiskohtaisia kertomuksia hänen seksielämästään.
– Ne sivut olisin halunnut blokata pois. Toisella silmällä luin ne, Mykkänen kertoo.
– Luulen, että minun äitini on sen verran fiksu, että hän tajuaa, etten ole 38-vuotias neitsyt, Saarinen vitsailee.
Mykkänen on tottunut poikansa tempauksiin ja mediakohuihin vuosien varrella. Yhtä asiaa Saarinen ei kuitenkaan anna äitinsä kuunnella.
– Nikotellen-podcastia sitä hän ei saa kuunnella. Sitä valvon, Saarinen kertoo.
