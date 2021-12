Niko kosi Monaa Joulupukin kuuma linja -ohjelmassa juuri ennen koronaa – "Kyllä siinä taisi vähän silmät kostua"

Mona on jouluihminen henkeen ja vereen, ja aattoaamun ehdoton kohokohta on aina ollut Joulupukin kuuma linja. Jouluaattona kaksi vuotta sitten Joulupukin kuuma linja olikin henkilökohtaisempi kuin Mona olisi koskaan voinut kuvitella.

Ylen esittämä perinteinen ohjelma sai Nikon lähettämästä viestistä erikoisen käänteen. Lähetyksessä tonttu pyysi joulupukilta apua, koska "vähän isompi tonttu on lähettänyt kysymyksen".

Nyt yllätyskosinnasta on kulunut tasan kaksi vuotta. Miksi Niko halusi kosia Monaa juuri jouluaattona?

– Joulu on ollut meille aina tärkeä juhla ja aina aattoaamuna heräämme katsomaan Joulupukin kuumaa linjaa. Siitä se idea sitten lähti, Niko kertoo MTV Uutisille Lahdessa, jossa pari viettää joulua vanhempiensa luona.

– Katsoimme siinä tuttuun tapaan ohjelmaa ja sitten Mona alkoi kuunnella, että "lahtelainen Mona ja Niko", eikä hän siinä vaiheessa oikein tajunnut, mistä on kyse, Niko muistelee.

– Huutelin siinä sohvalla vaan, että täällä on joku Mona ja Niko, Mona sanoo.

– Me olemme molemmat intohimoisia penkkiurheilijoita, mutta Nikolla se menee vielä hieman pidemmälle, kun on kyse jalkapallosta. Ei tarvitse olla kyse mistään tunnetuista joukkueista, vaan kyse voi olla esimerkiksi Lahden kortteliliigasta, Mona kertoo.

Hääsuunnitelmia on jo tehty

Pariskunnan viimeiset kaksi vuotta ovat olleet etätöiden ja etäopiskelun täyttämiä. Hääsuunnitelmiakin on jo tehty.

– Suunnitelmia on, mutta mitään konkreettista ei ole vielä tehty koronatilanteesta johtuen. Aika vaikeaa on, kun tuntuu, että aina kun näkyy vähän valoa tunnelin päässä tilanteen suhteen, vedetäänkin matto jalkojen alta. Monilla tuttavilla on sama tilanne, Niko sanoo.