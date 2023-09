Niitä lupiineja ja tienaa? Kansalaiset saatiin mobiilipelillä mukaan suojelemaan luontoa

– Lupiinihan on sellainen, jota me nähdään tienpenkat täynnä. Jos me mietitään 20 vuotta sitten, mitä siellä silloin kasvoi, siellä oli ne putket, maitohorsmat, pietaryrtit, kissankellot ja kissankäpälät. Nyt siellä on vain ja ainoastaan lupiinia, projektipäällikkö Anne Mannermaa Espoon kaupungilta havainnollistaa.